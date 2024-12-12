劉靜怡：支持大學自治 但教育部須有適法性監督

國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯輪番詢問司法院大法官被提名人劉靜怡，對於2018年國立台灣大學校長遴選事件的看法。劉靜怡今天在立法院全院委員會答詢時說，她支持大學自治，但是教育部必須要有適法性監督。

立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事同意權案，進行立委對大法官被提名人劉靜怡等人提出詢問。劉靜怡為現任台灣大學國家發展研究所教授，美國芝加哥大學法學博士，長期從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學的研究與教學。

今天在全院委員會依序對劉靜怡詢問的3位國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯，不約而同都提及2018年台大校長遴選事件，回顧當年1月5日台大校長遴選委員會選出管中閔為新校長，但教育部認定遴選程序有瑕疵，衍生出一連串關於校長遴選制度及大學自治的爭議。事件演變到最後，由當時教育部長葉俊榮於2018年12月24日宣布，勉予同意管中閔任台大校長。

陳玉珍詢問時提出蒐集的資料，指劉靜怡過去曾於臉書發文質疑管中閔，她問劉靜怡，到今天的立場是否仍是如此。劉靜怡回應，「是」，自己過去並沒有講錯。

翁曉玲詢問時說，在2018年台大校長遴選風波案中，造成台大有一段時間沒有正式校長，她問劉靜怡作為台大教授，這樣一段時間沒有正式校長，對台大校務有沒有影響。劉靜怡表示，台大當時一直有代理校長，代理校長也很努力維持台大運作，台大師生生活一切如常，「以我自己來講，我就一切如常」。

劉靜怡說，大學的校長，基本上要透過真正的大學自治方式選出來。

對於翁曉玲詢問，是否質疑教育部當時不應該核定管中閔任台大校長。劉靜怡說，她相信那個時候的核定是過於倉促。

聽了劉靜怡的答詢，翁曉玲說，大學自治包含學術自由、教育自由，還包括內部組織、人事自治，這都是大學自治的一環，「很遺憾沒有聽到妳支持大學自治」。劉靜怡則回應，「我支持大學自治，但是教育部必須要有適法性監督」。

此外，徐巧芯詢問時，引述媒體報導並向劉靜怡求證，有沒有針對管中閔連日在臉書發文，回嗆不回應「老男人」瘋話。劉靜怡說，她沒有指稱管中閔，應該道歉的是報導的記者。