NCC是否該關台？ 劉靜怡：不支持內容管制

「NCC對中天換照案理由需要更充分！」大法官被提名人劉靜怡12日面對藍委翁曉玲提問是否要關中天時如此回應。翁曉玲另外問劉靜怡是否支持113憲判第9號、有關國會改革的主張？劉靜怡回應說，可以看前大法官如詹森林、蔡彩貞等人的部分不同意見書。不過面對綠委吳秉叡質疑，翁想要修法限縮憲法法庭該怎麼辦？劉則表示不太恰當。

劉靜怡「卡管」爭議多

賴清德總統上任後，於8月30日揭曉首批大法官提名名單消息一出，台灣大學前校長管中閔就公開表示，眼見當初抹黑他的人被提名，「思之猶有餘恨」，作家楊渡證實，管中閔說的人「就是劉靜怡」，管中閔也在著作「大學的脊梁」中，指控劉靜怡對他大量抹黑，讓他相當不齒。

因此被問到是否支持過去民進黨政府卡台大校長管中閔，劉靜怡表示，支持大學自治，但針對校長任命，教育部應該有適法性監督。她還強調，台大在管中閔未上任期間有代理校長，相關校務運作很正常，她覺得管中閔沒有受到很大影響。

不完全支持憲判9

立法院12日審查司法院大法官被提名人的人事案，國民黨立委翁曉玲表示，劉靜怡的書面報告多次提到多元化，要如何落實大法官的多元化？這次提名夠多元嗎？劉靜怡表示，大法官的資格有法律認定，總統賴清德挑選時也會注意多元性，以性別與專業的角度來說，這次提名7位大法官是很多元的。

但翁曉玲質疑，若以服務單位、政治立場與法律觀點來說，若加上現任大法官，目前15人將有9人是台大畢業，台大法學院教授就有5位，且幾乎多數大法官都贊成廢死與反對國會改革，但劉靜怡反駁說，畢業學校集中在台大不代表意見單一，而她也沒有完全贊成113憲判第9號，可參考部分不同意見書的意見。

「大法官多元化是否包括審議人數的多元化？」翁曉玲質疑，若剩下8位大法官，6位迴避的話，只有2人能夠進行釋憲嗎？劉靜怡表示，這方面的民主正當性可能有疑慮，翁曉玲便接話說，少數大法官不適合做判決，會違法正當法律程序，本來就要限制釋憲人數。

被問到NCC是否該關台時，劉靜怡回應說，NCC是電視台換照問題。但翁曉玲提醒說，換照與否的實質結果就是關台與否，劉靜怡才說，若以中天案例來說，換照的理由構成需要更加謹慎，她不支持「內容管制」。

行政立法要謹慎互動

不過在民進黨立委吳秉叡質詢時，他就質疑翁曉玲總是覺得立法權大於行政權與司法權，若透過立法權凌駕司法權、修正「憲法訴訟法」，導致憲法法庭癱瘓該怎麼辦？劉靜怡回應說，相關修法可能不妥，恐侵害司法權以外，其他憲政機關也可能違憲，立法權與行政權需要更謹慎的互動。

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