快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

NCC是否該關台？ 劉靜怡：不支持內容管制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
大法官被提名人劉靜怡12日到立法院，接受人事同意權的審查。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
大法官被提名人劉靜怡12日到立法院，接受人事同意權的審查。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「NCC對中天換照案理由需要更充分！」大法官被提名人劉靜怡12日面對藍委翁曉玲提問是否要關中天時如此回應。翁曉玲另外問劉靜怡是否支持113憲判第9號、有關國會改革的主張？劉靜怡回應說，可以看前大法官如詹森林、蔡彩貞等人的部分不同意見書。不過面對綠委吳秉叡質疑，翁想要修法限縮憲法法庭該怎麼辦？劉則表示不太恰當。

劉靜怡「卡管」爭議多

賴清德總統上任後，於8月30日揭曉首批大法官提名名單消息一出，台灣大學前校長管中閔就公開表示，眼見當初抹黑他的人被提名，「思之猶有餘恨」，作家楊渡證實，管中閔說的人「就是劉靜怡」，管中閔也在著作「大學的脊梁」中，指控劉靜怡對他大量抹黑，讓他相當不齒。

因此被問到是否支持過去民進黨政府卡台大校長管中閔，劉靜怡表示，支持大學自治，但針對校長任命，教育部應該有適法性監督。她還強調，台大在管中閔未上任期間有代理校長，相關校務運作很正常，她覺得管中閔沒有受到很大影響。

不完全支持憲判9

立法院12日審查司法院大法官被提名人的人事案，國民黨立委翁曉玲表示，劉靜怡的書面報告多次提到多元化，要如何落實大法官的多元化？這次提名夠多元嗎？劉靜怡表示，大法官的資格有法律認定，總統賴清德挑選時也會注意多元性，以性別與專業的角度來說，這次提名7位大法官是很多元的。

但翁曉玲質疑，若以服務單位、政治立場與法律觀點來說，若加上現任大法官，目前15人將有9人是台大畢業，台大法學院教授就有5位，且幾乎多數大法官都贊成廢死與反對國會改革，但劉靜怡反駁說，畢業學校集中在台大不代表意見單一，而她也沒有完全贊成113憲判第9號，可參考部分不同意見書的意見。

「大法官多元化是否包括審議人數的多元化？」翁曉玲質疑，若剩下8位大法官，6位迴避的話，只有2人能夠進行釋憲嗎？劉靜怡表示，這方面的民主正當性可能有疑慮，翁曉玲便接話說，少數大法官不適合做判決，會違法正當法律程序，本來就要限制釋憲人數。

被問到NCC是否該關台時，劉靜怡回應說，NCC是電視台換照問題。但翁曉玲提醒說，換照與否的實質結果就是關台與否，劉靜怡才說，若以中天案例來說，換照的理由構成需要更加謹慎，她不支持「內容管制」。

行政立法要謹慎互動

不過在民進黨立委吳秉叡質詢時，他就質疑翁曉玲總是覺得立法權大於行政權與司法權，若透過立法權凌駕司法權、修正「憲法訴訟法」，導致憲法法庭癱瘓該怎麼辦？劉靜怡回應說，相關修法可能不妥，恐侵害司法權以外，其他憲政機關也可能違憲，立法權與行政權需要更謹慎的互動。

【更多精采內容，詳見

大法官

延伸閱讀

在野提憲訴法修法 劉靜怡：尊重但要有配套措施

立院審大法官 廖福特、劉靜怡二大綠濫權推手今登場

民進黨仲裁會主委任大法官 廖福特：我超然獨立 非黨員

曾推動1事卸任仍參與 管中閔：我那任校長工作也就值了

相關新聞

劉靜怡：台灣應走向沒死刑 死刑合憲判決感到遺憾

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。針對死刑存廢議題，劉靜怡表示，到目前為止，個...

立委修憲法訴訟法 劉靜怡：不能讓司法權無法運作

民進黨立委吳秉叡擔憂，有立委要修憲法訴訟法，恐使憲法法庭無法運作、司法權被架空。大法官被提名人劉靜怡今天說，即便要修法，...

劉靜怡：支持大學自治 但教育部須有適法性監督

國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯輪番詢問司法院大法官被提名人劉靜怡，對於2018年國立台灣大學校長遴選事件的看法。劉靜怡...

NCC是否該關台？ 劉靜怡：不支持內容管制

「NCC對中天換照案理由需要更充分！」大法官被提名人劉靜怡12日面對藍委翁曉玲提問是否要關中天時如此回應。翁曉玲另外問劉靜怡是否支持113憲判第9號、有關國會改革的主張？劉靜怡回應說，可以看前大法官如詹森林、蔡彩貞等人的部分不同意見書。不過面對綠委吳秉叡質疑，翁想要修法限縮憲法法庭該怎麼辦？劉則表示不太恰當。

肯定王碧芳坦率支持死刑 陳冠廷：張文貞不該迴避

憲法法庭9月對死刑作出有條件合憲，民進黨立委陳冠廷表示，肯定被提名人王碧芳昨備詢時，願意坦率表達立場，「在法界支持死刑的...

藍嗆否決支持廢死大法官 吳思瑤喊話：讓司法回歸獨立

立法院正在進行7位大法官被提名人人事同意權審查，國民黨立院黨團表態，若大法官被提名人支持廢死就否決。民進黨團幹事長吳思瑤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。