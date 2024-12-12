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朱立倫：大法官審查堅定立場 不被綠營實質廢死操控

中央社／ 台北12日電

立法院全院委員會審查大法官人事同意權案，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨長期主張廢死，違反社會公平正義，國民黨不但要站在公平正義一方，更要堅決捍衛所有民眾的人權，審查會堅定立場，不被民進黨意識形態、實質廢死操控。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡為司法院大法官人選，立法院將於12月24日行使同意權案記名投票表決。

朱立倫今天透過臉書指出，前天是世界人權日，他特別參加中華人權協會的「人權之夜」，遇到10年前被殺害的師鐸獎女教師遺屬張教授。張教授感謝很多好朋友在12月3日當天走上街頭，在凱道共同表達反對廢死的決心。

朱立倫說明，大家也看到另外的家屬，在法院判決後痛哭失聲，大喊司法已死。一個喪心病狂的縱火犯，殺了自己的母親、太太、小孩及親人共8人，法官卻因為憲法法庭的判決，改判無期徒刑，這就是典型的「實質廢死」，是最傷害人權的判決。

朱立倫也提到，事實上，這判決只顧及加害者的人權，完全不顧被害者的人權。試想，一個社會對這些喪心病狂、罪大惡極之徒，還用所謂「實質廢死」的判決，讓法官不得不判無期徒刑，合理嗎。

朱立倫強調，民進黨長期主張廢死，透過大法官的手作成「實質廢死」判決，違反社會公平正義，國民黨不但要站在公平正義這一方，更要堅決地捍衛所有民眾的人權，所以接下來的人事審查會堅定立場，而不是被民進黨意識形態、實質廢死操控。

大法官

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