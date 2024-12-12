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在野提憲訴法修法 劉靜怡：尊重但要有配套措施

中央社／ 台北12日電

民進黨立委郭昱晴今天指出，有在野立委要修憲法訴訟法，恐讓人民權益受損。司法院大法官被提名人劉靜怡今天表示，尊重立法院政治部門的協調，她不是百分之百反對修法，但必須要有配套制度，相信所有的國會修法是基於善意。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官被提名人劉靜怡。

郭昱晴詢問時，說明憲法法庭與大法官的最終目的是服務人民，確保人民不受違憲行為侵害，而且司法院112年統計也顯示，受理案件中96.69%都是人民聲請案，保護人民權利就是憲法法庭的核心功能。

郭昱晴指出，不過在野黨提出憲法訴訟法修正草案，將憲法裁判計算大法官人數的規定由「現有總額」修正為「法定總額」，並將裁判做成門檻提高至法定總額的2/3，這有影響人民基本權利保障的疑義。

劉靜怡說明，基於權力分立與制衡原則，做為未來的司法者，她基本上尊重立法院政治部門之間的協調，不便置喙，但如果要修成這樣，應該要有好的配套制度或措施，確保憲法法庭的實質運作可行性，也不要損及憲法賦予司法權的司法自主性，或是妨害大法官行使職權。

劉靜怡表示，她並不是百分之百反對修法，這是立法院的職權，但修法必須要有配套，她也不認為任何國會修法是基於惡意而來，而是基於善意而來。

國民黨立委翁曉玲等人提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正草案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

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