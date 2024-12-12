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劉靜怡：台灣應走向沒死刑 死刑合憲判決感到遺憾

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院全院委員會上午審查司法院大法官人事案，大法官被提名人劉靜怡列席，上台回應立委詢問。記者林伯東／攝影
立法院全院委員會上午審查司法院大法官人事案，大法官被提名人劉靜怡列席，上台回應立委詢問。記者林伯東／攝影

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。針對死刑存廢議題，劉靜怡表示，到目前為止，個人理念向來是應該走向沒有死刑的國家，憲判字第8號死刑合憲判決，個人感到遺憾。

立法院近期正在進行大法官被提名人審查，死刑存廢問題，幾乎成為立委詢問大法官被提名人的必考題。民眾黨林憶君今天在質詢時詢問劉靜怡是否支持廢除死刑，劉靜怡表示，個人曾經擔任過台灣人權促進會長，個人理念向來是走向沒有死刑的國家。

針對憲判字第8號死刑合憲判決，劉靜怡表示，個人感到遺憾，她認為釋憲內容有沒講清楚的地方，應該要講清楚的地方，國家多年來想要廢除死刑，政府也做些努力，但是現行被害人保護做得不夠好、不夠多，例如被害人跟被害人家屬如何參語訴訟程序獲得舒緩，這部分做得不夠。

劉靜怡指出，過去在社運圈組裡廢死議題時，花很多力氣跟被害人家屬及政府部門做很多溝通，目前大部分對被害者家屬保護規定，也是民間團體倡議出來，政府跟立法部門應該負擔起更多保護被害人跟被害人家屬工作，這是國家保護義務，不應該讓弱弱相殘繼續發生。

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