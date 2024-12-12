肯定王碧芳坦率支持死刑 陳冠廷：張文貞不該迴避

憲法法庭9月對死刑作出有條件合憲，民進黨立委陳冠廷表示，肯定被提名人王碧芳昨備詢時，願意坦率表達立場，「在法界支持死刑的立場可能較為敏感，但她仍清楚闡述自身見解。」至於司法院長被提名人張文貞，陳認為不該迴避是否支持死刑。

陳冠廷在臉書發文表示，昨在大法官同意權審查時，他針對死刑議題詢問王碧芳，並希望能避免用模糊性的回應，因為對答過程，是要讓全國民眾了解大法官被提名人的專業見解。

「我，作為支持死刑的立委。」陳冠廷指出，這項有條件合憲的裁判設下諸多嚴格門檻，包括必須是最嚴重的犯罪情節才能適用死刑、需合議庭一致決等，實質上大幅限縮死刑的適用範圍，「我也直接詢問她，如果當時已是大法官，是否會做出相同的裁判。」

陳冠廷說，王碧芳非常坦率回應這個敏感議題，承認現行的釋憲結果確實將死刑的適用「相當地限縮」，也明確表示，如果要廢除死刑，應該要像德國或法國那樣，透過修憲程序將其列為憲法保留事項，而不是用釋憲方式來限縮。

陳冠廷表示，王碧芳分享29年前擔任刑事法官時審理一起殺人案件的經驗，這些回憶至今深深印在腦海中，也形塑王對死刑議題的立場，王說，在現行制度下缺乏終身監禁且不得假釋等替代方案的情況下，對情節重大的犯罪，死刑仍是實現罪責相當原則的必要手段。

陳冠廷說，作為立法委員，他很肯定王碧芳被提名人願意坦率表達立場，在法界支持死刑的立場可能較為敏感，但王碧芳仍清楚闡述自身見解，讓被審查人能勇於表達自身理念，這正是同意權審查的意義所在。

但對於張文貞為近日唯一迴避廢死議題的被提名人，陳冠廷表示，對於張的迴避感到遺憾，因為既然在被提名審查，如何坦率闡述自己的見解，提出意見，「我認為不用迴避。」