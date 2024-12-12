快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

肯定王碧芳坦率支持死刑 陳冠廷：張文貞不該迴避

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷昨質詢大法官被提名人王碧芳。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷昨質詢大法官被提名人王碧芳。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭9月對死刑作出有條件合憲，民進黨立委陳冠廷表示，肯定被提名人王碧芳昨備詢時，願意坦率表達立場，「在法界支持死刑的立場可能較為敏感，但她仍清楚闡述自身見解。」至於司法院長被提名人張文貞，陳認為不該迴避是否支持死刑。

陳冠廷在臉書發文表示，昨在大法官同意權審查時，他針對死刑議題詢問王碧芳，並希望能避免用模糊性的回應，因為對答過程，是要讓全國民眾了解大法官被提名人的專業見解。

「我，作為支持死刑的立委。」陳冠廷指出，這項有條件合憲的裁判設下諸多嚴格門檻，包括必須是最嚴重的犯罪情節才能適用死刑、需合議庭一致決等，實質上大幅限縮死刑的適用範圍，「我也直接詢問她，如果當時已是大法官，是否會做出相同的裁判。」

陳冠廷說，王碧芳非常坦率回應這個敏感議題，承認現行的釋憲結果確實將死刑的適用「相當地限縮」，也明確表示，如果要廢除死刑，應該要像德國或法國那樣，透過修憲程序將其列為憲法保留事項，而不是用釋憲方式來限縮。

陳冠廷表示，王碧芳分享29年前擔任刑事法官時審理一起殺人案件的經驗，這些回憶至今深深印在腦海中，也形塑王對死刑議題的立場，王說，在現行制度下缺乏終身監禁且不得假釋等替代方案的情況下，對情節重大的犯罪，死刑仍是實現罪責相當原則的必要手段。

陳冠廷說，作為立法委員，他很肯定王碧芳被提名人願意坦率表達立場，在法界支持死刑的立場可能較為敏感，但王碧芳仍清楚闡述自身見解，讓被審查人能勇於表達自身理念，這正是同意權審查的意義所在。

但對於張文貞為近日唯一迴避廢死議題的被提名人，陳冠廷表示，對於張的迴避感到遺憾，因為既然在被提名審查，如何坦率闡述自己的見解，提出意見，「我認為不用迴避。」

大法官

延伸閱讀

修憲訴法擋不了大法官？王碧芳：適用個案時可宣告違憲

大法官被提名人挺死刑 王碧芳：被害者媽媽像跟著死去

王碧芳：關廠工人案是法官生涯中影響社會最深遠一案

不支持翁曉玲提修憲訴法 王碧芳：恐癱瘓憲法法庭

相關新聞

徐巧芯揭土地違法事證 廖福特支支吾吾說不清

立法院全院委員會今天續審大法官人事案，國民黨立委立委徐巧芯指出，被提名人廖福特出租土地給業者經營洗車場涉嫌逃漏稅，更違規...

肯定王碧芳坦率支持死刑 陳冠廷：張文貞不該迴避

憲法法庭9月對死刑作出有條件合憲，民進黨立委陳冠廷表示，肯定被提名人王碧芳昨備詢時，願意坦率表達立場，「在法界支持死刑的...

藍嗆否決支持廢死大法官 吳思瑤喊話：讓司法回歸獨立

立法院正在進行7位大法官被提名人人事同意權審查，國民黨立院黨團表態，若大法官被提名人支持廢死就否決。民進黨團幹事長吳思瑤...

暗挺憲8判決？ 廖福特：廢死應分二階段 現處限縮嚴謹範圍

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。廖福特表示，以目前台灣社會有非常多民眾支持死...

立院審大法官 廖福特、劉靜怡二大綠濫權推手今登場

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。廖福特曾任中天撤照案鑑定人，後來中天提起訴訟...

稱拿美聯邦法掩飾廢死判決 翟本喬：大法官被提名人串好了?

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，美斯潔公司董事長翟本喬今天說，多名大法官被提名人都用「美國陪審團判死刑也要一致決」，掩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。