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藍嗆否決支持廢死大法官 吳思瑤喊話：讓司法回歸獨立

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院正在進行7位大法官被提名人人事同意權審查，國民黨立院黨團表態，若大法官被提名人支持廢死就否決。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，任何人對議題必然有自己主張，但跟大法官作為法律獨立判斷不衝突，應當有這樣能力辨別。

吳思瑤表示，大法官被提名人審查按部就班進行，希望在野黨捐棄政黨立場，台灣是民主、多元包容社會，任何人對議題必然有自己主見，跟大法官作為法律獨立判斷不衝突，這是法界訓練有素專業人員，大法官面對司法判決或法律解釋必須超然。

吳思瑤表示，大法官被提名人縱使對某些議題有自己立場跟看法，但專業大法官應當基於憲法捍衛人權；在野黨委員劍指大法官同意權行使權，很多來自政黨立場，再次呼籲，這次7位大法官被提名人，在法界學術界實務界代表性很正向，期待台灣產出亞洲第一位女性司法院長，也祝福大法官同意權行使。

吳思瑤強調，大法官人事權行使希望超越個人、政黨立場，憲法沒有顏色，大法官也沒有顏色，不要就個案或單一議題立場，就提出不合理價值判斷，希望讓司法回歸獨立。

民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

大法官

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