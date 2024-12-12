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徐巧芯揭土地違法事證 廖福特支支吾吾說不清

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特人事同意權。記者／林伯東攝影
立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特人事同意權。記者／林伯東攝影

立法院全院委員會今天續審大法官人事案，國民黨立委立委徐巧芯指出，被提名人廖福特出租土地給業者經營洗車場涉嫌逃漏稅，更違規經營停車場。廖福特在回答僅坦承知道部分情況；徐巧芯批評，多可惡的知法犯法玩法，當上大法官還得了？

徐巧芯在審查時表示，廖福特的財產申報中有一塊位於松山區和其他人共同持有的土地，詢問廖福特資料是否正確？並詢問有沒有租給別人做生意？廖福特說，資料應該沒有問題，但沒有完全記憶清楚。徐巧芯說，她經由台北地政雲跟Google Map比對，發現廖福特土地上面是一間洗車場，並詢問廖福特有沒有違法？廖福特支吾地說，目前並沒有了解。

眼見廖福特不正面回答問題，徐巧芯直接指出洗車場的布棚是違章建築，很多居民已經檢舉，但遲遲不改善，2020年就查到，一直到2023年才拆除洗車場上面的頂棚，結果後來卻用伸縮式棚架規避稽查，等到稽查人員要來的時候，就把棚子收起來，要洗車的時候再把棚子拉開。廖福特在答詢時脫口「後來改成布棚式」，徐巧芯不滿說，「一個知法犯法的人憑什麼做國家的大法官。」

接著，徐巧芯指洗車場業者使用的免開統一發票收據不合法，涉嫌逃漏稅，而廖福特在面對質疑時仍無法清楚說明，徐巧芯感嘆，她覺得非常的可恥，做一個大法官被提名人、想當大法官的人，自己土地上面到處都是違規。

徐巧芯更指，業者不僅在白天經營洗車場，晚上還改經營停車場，而且沒有跟台北市交通局申請，此外業者收費標準還不明，許多民眾透過台北市1999專線陳情，但拆不掉就是拆不掉，有民眾說是因為這塊土地的人後台用硬，並點名此人就是時任民進黨不分區提名委員會的委員廖福特，那當上大法官還得了？

徐巧芯在舉證完之後，要求廖福特指出那些違規、違法；廖福特僅說，他之後來了解。徐巧芯痛批，對自己家的財產輕放，讓業者做違法的事魚肉鄉民，要怎麼樣讓大家相信廖福特是一個客觀中立的大法官呢？

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