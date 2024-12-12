徐巧芯揭土地違法事證 廖福特支支吾吾說不清

立法院全院委員會今天續審大法官人事案，國民黨立委立委徐巧芯指出，被提名人廖福特出租土地給業者經營洗車場涉嫌逃漏稅，更違規經營停車場。廖福特在回答僅坦承知道部分情況；徐巧芯批評，多可惡的知法犯法玩法，當上大法官還得了？

徐巧芯在審查時表示，廖福特的財產申報中有一塊位於松山區和其他人共同持有的土地，詢問廖福特資料是否正確？並詢問有沒有租給別人做生意？廖福特說，資料應該沒有問題，但沒有完全記憶清楚。徐巧芯說，她經由台北地政雲跟Google Map比對，發現廖福特土地上面是一間洗車場，並詢問廖福特有沒有違法？廖福特支吾地說，目前並沒有了解。

眼見廖福特不正面回答問題，徐巧芯直接指出洗車場的布棚是違章建築，很多居民已經檢舉，但遲遲不改善，2020年就查到，一直到2023年才拆除洗車場上面的頂棚，結果後來卻用伸縮式棚架規避稽查，等到稽查人員要來的時候，就把棚子收起來，要洗車的時候再把棚子拉開。廖福特在答詢時脫口「後來改成布棚式」，徐巧芯不滿說，「一個知法犯法的人憑什麼做國家的大法官。」

接著，徐巧芯指洗車場業者使用的免開統一發票收據不合法，涉嫌逃漏稅，而廖福特在面對質疑時仍無法清楚說明，徐巧芯感嘆，她覺得非常的可恥，做一個大法官被提名人、想當大法官的人，自己土地上面到處都是違規。

徐巧芯更指，業者不僅在白天經營洗車場，晚上還改經營停車場，而且沒有跟台北市交通局申請，此外業者收費標準還不明，許多民眾透過台北市1999專線陳情，但拆不掉就是拆不掉，有民眾說是因為這塊土地的人後台用硬，並點名此人就是時任民進黨不分區提名委員會的委員廖福特，那當上大法官還得了？

徐巧芯在舉證完之後，要求廖福特指出那些違規、違法；廖福特僅說，他之後來了解。徐巧芯痛批，對自己家的財產輕放，讓業者做違法的事魚肉鄉民，要怎麼樣讓大家相信廖福特是一個客觀中立的大法官呢？