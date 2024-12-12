暗挺憲8判決？ 廖福特：廢死應分二階段 現處限縮嚴謹範圍

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。廖福特表示，以目前台灣社會有非常多民眾支持死刑，關於廢死分為兩個階段，第一階段限縮到嚴謹的範圍，下一階段邁向廢除死刑；台灣社會處於第一個階段，未來在第二個階段，可透過社會討論來邁進。

國民黨立委楊瓊瓔表示，廖福特曾擔任廢除死刑推動聯盟的執行委員、逐步推動廢死小組成員，長期以來立場支持廢死，憲判字8號出來後，現在仍堅定支持廢死？

廖福特回應，憲判字第8號，要求死刑限縮最嚴重的犯罪，經過人權事務委員會解釋，最嚴重犯罪應該限縮於故意殺人的部分。在社會發生不幸事件，特別是嚴重犯罪，應該處罰加害者；另一方面，要建構被害人及家屬保護援助制度，現有的犯罪被害人制度要加強。

憲法法庭在今年9月20日做出「113年憲判字第八號判決」，司法院憲法法庭12位大法官宣告「死刑部分合憲」，但須限縮適用範圍，墊高了判處死刑的門檻。