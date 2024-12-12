立院審大法官 廖福特、劉靜怡二大綠濫權推手今登場

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。廖福特曾任中天撤照案鑑定人，後來中天提起訴訟，NCC一審敗訴；劉靜怡曾參與「拔管案」，但後來台大校長依舊由管中閔出任，且民進黨政府還因此者損了三任教育部長。

廖福特曾是中天換照案聽證會的鑑定人，認為中天新聞2014年到2020年期間，開罰件數、範圍與罰款總和都是新聞台最高的，開罰範圍幾乎涵蓋衛星廣播電視法27條所有類型，包括妨害兒童或少年身心健康、妨害公共秩序或善良風俗與製播新聞違反事實查證原則。

廖福特當時也主張，廣電資源稀有，應妥善分配管理，持續審查，「不是給予執照，就永久持有，換照審查時也要達標」。中天電視被撤照後，對此事提起訴訟，2023年5月10日，台北高等行政法院宣判一審結果，中天電視勝訴，撤銷NCC不予換照之處分並發回更審，換照申請應否許可，尚待NCC重為審議，全案可上訴。NCC表示將再提上訴。

2018年的「卡管案」源於當年1月5日台大選出管中閔為第12任新校長後，教育部以有嚴重瑕疵為由拒發聘書，但教育部作為遭各界質疑，衍生連串關於校長遴選制度及大學自治的爭議；一年內先後有潘文忠、吳茂昆和葉俊榮三任教長為此下台。

爭議期間，劉靜怡寫了多篇文章反對管中閔出任校長的文章，被稱「拔管大將」。如當年3月30日，劉靜怡在臉書發文爆管中閔任廈大研究生導師，轟馬政府「真是太天兵」。她也在臉書諷刺，「原來這就是新五四運動，那就乾脆建立一個沒有學生只有爺們的國立大學嘛。」

同年12月25日，教育部長俊葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔出任台大校長後請辭。劉靜怡批評，如果接下來不撤昨天教育部記者會上宣布的內容，那就自行證明是府院套招演戲。

而在劉靜怡獲賴清德總統提名為大法官後，管中閔在臉書表示，眼見當初抹黑他的人被提名，「思之猶有餘恨」。雖然沒有具體點名是誰，但是作家楊渡證實，管中閔說的那個大法官被提名人，「就是劉靜怡」。