稱拿美聯邦法掩飾廢死判決 翟本喬：大法官被提名人串好了?

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，美斯潔公司董事長翟本喬今天說，多名大法官被提名人都用「美國陪審團判死刑也要一致決」，掩護死刑從頭到尾一致決的不合理判決，然而美國陪審團在所有罪判決都要一致決。

立法院本周審查司法院大法官人事同意權案，目前僅有王碧芳一人明確表達支持死刑，翟本喬上午在臉書發指出，多名大法官被提名人都用「美國陪審團判死刑也要一致決」，掩護113年憲判字第8號的不合理判決，亦即死刑要從頭到尾一致決，難道他們都是事先串通好。

翟本喬說，美國陪審團不是死刑才要一致決，而是所有有罪判決都要一致決，這件事情明確訂定在美國法條，有些州曾經允許某些罪名不用一致決，直到2020年才由最高法院裁定，所有罪名都要一致決，反觀在沒有任何法律規定的狀況下，台灣大法官怎麼可以冒出這一條。

翟本喬質疑，死刑保留給最嚴重之犯罪類型，這是另外一個莫名其妙的點，定義不清楚只說要看個案，只要還有更重的犯罪，那就不可以判處死刑，「所以殺八個人不用判死刑，因為還有人會殺九個人嗎？只要沒把地球上的人都殺完，就不用判死刑嗎？那就永遠不會判死刑啦！因為法官還沒被殺嘛！」

翟本喬認為，台灣如果要廢除死刑，一定要有「無期徒刑不得假釋」的配套，自己問過刑法教授為何不行，得到的回答是「獄政人員反對」，因為沒有誘因讓犯人好好表現、導致管理困難，那就去美國考察一下，寫計畫編預算建設施訓練人員，他可以保證說服立委不刪除這筆預算。

翟本喬還說，前瞻基礎建設8888億元經費，拿一小塊出來就應該足夠，犯人也才50個人不到，「就算再加30年，也不到台灣監獄人數1%。」