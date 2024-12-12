民進黨仲裁會主委任大法官 廖福特：我超然獨立 非黨員

立法院全院聯席委員會今天審議司法院大法官被提名人廖福特、劉靜怡人事同意權案。廖福特曾任中天撤照案鑑定人，且是現任民進黨仲裁委員會主委，均引發質疑。廖福特表示，鑑定人僅提供客觀法律意見，並無個案決定權，至於仲裁委員會是政黨的司法機制，超然獨立，他既沒參與黨務，也非民進黨員。

廖福特指出，中天新聞台換照案，他提供獨立客觀法律意見，在鑑定意見中闡述「通訊傳播基本法」理念，包括維護人性尊嚴、尊重弱勢權益、促進多元文化均衡發展、珍惜通訊傳播稀有資源等，進而依據「衛星廣播電視法」所規定之法定換照審查要件，提供客觀之鑑定意見，正面及負面都有；鑑定人僅能提供參考意見，並無資格、權力決定個案或是否已達換照標準，

廖福特說，民進黨仲裁委員會是政黨的司法機制，職權為仲裁政黨中央、地方機關、黨員間之爭議，仲裁委員是無給職，由立場超然的黨內外人士擔任，並應以獨立超然執行任務，他並未參與黨務，個人也非黨員。