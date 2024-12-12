指何賴傑以「個案判斷」迴避問題 牛煦庭：我知怎投了

立法院全院委員會昨天審查大法官人被提名人何賴傑人事案，國民黨立委牛煦庭表示，何賴傑不少問題以「個案判斷」來迴避，一度讓他以為，他在質詢的是油腔滑調的官員。不過，他也說，「我大概知道我該怎麼投票了」。

牛煦庭表示，大法官是「法界最高驕傲」的要職，擁有非常大的影響力和話語權；立法院人事同意權審查，是大法官這個要職和民意有連結的唯一時刻。這一次做出巨大爭議、大搞實質廢死「憲判字第8號判決」的大法官，就是在民進黨一黨獨大的國會高票通過的，他們都是民進黨背書的大法官，廢死引發社會巨大焦慮，民進黨就是共犯。

牛煦庭指出，反廢死的民調從剛開始討論的7成4，到現在的8成5，反對的聲音越來越大，人民不再信任法律能夠保護好人、懲奸除惡。因此，這一次的審查，他們不能重蹈覆轍，變成廢死大法官的同路人。

牛煦庭說，他本來很期待，何賴傑身為一個法學權威，可以勇於面對社會對司法的質疑，可以挽救司法不被人民信任的困境。遺憾，何賴傑對於戒嚴、死刑及大法官造法侵害立法形成自由等核心問題，幾乎都用「個案判斷」、「尚待釐清」來迴避，一度讓他以為，他在質詢的是油腔滑調的官員，實在可嘆。

牛煦庭強調，司法正義是一個超越藍綠、不分政黨的議題，現在，人民強烈希望解決司法無法保護被害人的問題。身為一個由人民直接選出的立委，他有責任反應民意對大法官應有的期待，經過這兩天大法官被提名人的審查，「我大概知道我該怎麼投票了」。