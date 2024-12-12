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冷眼集／總統提名大法官 勿忘白玫瑰
立院全院委員會昨天審查大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳的人事案，國民黨立委黃健豪特地在胸口繫上一朵白玫瑰，追思十年前遇害的師鐸獎女師。同一時間，縱火燒死八名至親的被告陳彥翔，卻因為憲法法庭「實質廢死」的判決逃死。被害者家屬的眼淚再次躍上媒體版面，賴總統繼續視而不見？
昨天審查的三位被提名人，何賴傑、陳運財兩人為海歸博士，回國後在大學任教，昨天詢答時，均表達反對死刑的立場；王碧芳則是因親身偵辦過一件性侵殺人案，主張包含死刑在內的罪責相當。
也正因為只有王碧芳有實務經驗，親眼見證過被害者的慘況，在死刑議題上較能貼近民意。相形之下，學者談理想、談價值，卻也可能因此和社會脈動脫節，忽視民意對於罪案的憤怒，也低估社會對於被害者家屬的同情。
多份民調顯示，台灣的主流民意反對廢死，但民進黨政府長期以來主張廢死，和民意背道而馳，卻又害怕激怒民怨，流失選票，躲在大法官解釋後面。此次大法官換血，賴總統提名的七位大法官人選中，多位過往曾發表或主張廢死言論，若這樣的人事案全數獲立法院通過，大法官的「法感情」只會離人民愈來愈遠。
所幸，在野立委站在廣大民意這邊，有機會擋下支持廢死的人選，給被害者家屬些許溫暖。經過立院此次行使同意權，賴總統若須思考新提名的大法官人選，還要繼續無視黃健豪身上那朵白玫瑰嗎？
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