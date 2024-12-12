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冷眼集／總統提名大法官 勿忘白玫瑰

聯合報／ 本報記者王千豪
立法院全院委員會昨審查大法官被提名人何賴傑（右）、陳運財（左）、王碧芳（左二），三人在開議前提早到議場熟悉議事審查流程。記者潘俊宏／攝影
立法院全院委員會昨審查大法官被提名人何賴傑（右）、陳運財（左）、王碧芳（左二），三人在開議前提早到議場熟悉議事審查流程。記者潘俊宏／攝影

立院全院委員會昨天審查大法官被提名人何賴傑陳運財王碧芳的人事案，國民黨立委黃健豪特地在胸口繫上一朵白玫瑰，追思十年前遇害的師鐸獎女師。同一時間，縱火燒死八名至親的被告陳彥翔，卻因為憲法法庭「實質廢死」的判決逃死。被害者家屬的眼淚再次躍上媒體版面，賴總統繼續視而不見？

昨天審查的三位被提名人，何賴傑、陳運財兩人為海歸博士，回國後在大學任教，昨天詢答時，均表達反對死刑的立場；王碧芳則是因親身偵辦過一件性侵殺人案，主張包含死刑在內的罪責相當。

也正因為只有王碧芳有實務經驗，親眼見證過被害者的慘況，在死刑議題上較能貼近民意。相形之下，學者談理想、談價值，卻也可能因此和社會脈動脫節，忽視民意對於罪案的憤怒，也低估社會對於被害者家屬的同情。

多份民調顯示，台灣的主流民意反對廢死，但民進黨政府長期以來主張廢死，和民意背道而馳，卻又害怕激怒民怨，流失選票，躲在大法官解釋後面。此次大法官換血，賴總統提名的七位大法官人選中，多位過往曾發表或主張廢死言論，若這樣的人事案全數獲立法院通過，大法官的「法感情」只會離人民愈來愈遠。

所幸，在野立委站在廣大民意這邊，有機會擋下支持廢死的人選，給被害者家屬些許溫暖。經過立院此次行使同意權，賴總統若須思考新提名的大法官人選，還要繼續無視黃健豪身上那朵白玫瑰嗎？

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