朱立倫：堅定嚴審大法官

憲法法庭宣告死刑合憲但限縮適用範圍，新竹輪胎行縱火犯陳彥翔二審被改判無期徒刑。國民黨主席朱立倫昨天表示，這就是典型的實質廢死，接下來的大法官人事審查，國民黨會堅定立場，站在社會公平正義這一方，更要堅決捍衛一般民眾的人權。

立法院昨天繼續審查大法官被提名人，國民黨立委陳玉珍以此案詢問被提名人陳運財，陳頻跳針說「無法判斷」，讓陳玉珍怒回：「不知是獨立判斷尚未成形，還是不敢說出心裡話？」

陳玉珍詢問，陳彥翔這樣行為算不算憲判字八號中所述「最嚴重犯罪情節」？陳運財表示，最嚴重罪行必須審酌幾個因素，包括犯罪動機、手段慘烈等，目前這樣他還沒辦法判斷，因為還是要看個案，審理法官因為手上有很多卷證資料，「真的是個案問題。」

陳玉珍眼見陳運財跳針說「無法判斷」，隨即說「連要當大法官的人，卻無法做最獨立判斷」，可能連當最基本的地方法官都不稱職，這要如何讓大家信服可以勝任大法官一職。陳玉珍補充說，不知道是否因為想取得大法官職位，「獨立判斷還沒有成形，還是不敢說出心裡話？」陳運財解釋，就算把委員手上的資料給「四審法官」，可能也很難認定，「且我剛講的，就是心裡話。」

朱立倫在國民黨中常會指出，世界人權日當天，他特別到中華人權協會舉辦的人權之夜參加活動，遇到十年前被殺害的師鐸獎女教師遺屬張教授，張教授要特別感謝很多好朋友日前在凱道共同表達反對廢死的決心；昨天又看到一個喪心病狂的縱火犯，因憲法法庭的判決，被法官改判無期徒刑。

「這是最傷害人權的判決，只顧到加害者的人權，完全不顧被害者人權。」朱立倫說，對這些喪心病狂、罪大惡極之徒，還用實質廢死的判決，讓高院法官不得不判無期徒刑，這就是民進黨長期主張廢死、而透過大法官的手來做成實質廢死的判決。