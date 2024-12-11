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修憲訴法擋不了大法官？王碧芳：適用個案時可宣告違憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲欲推動「憲法訴訟法」修法，被批評恐癱瘓憲法法庭。大法官被提名人王碧芳說，憲法法庭運作，可基於程序自主性，於個案適用時，因有重要關聯性等，在個案宣告違憲。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委翁曉玲欲推動「憲法訴訟法」修法，被批評恐癱瘓憲法法庭。大法官被提名人王碧芳說，憲法法庭運作，可基於程序自主性，於個案適用時，因有重要關聯性等，在個案宣告違憲。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委翁曉玲欲推動「憲法訴訟法」修法，被批評恐癱瘓憲法法庭。立法院全院委員會今審查司法院大法官人事案，大法官被提名人王碧芳說，憲法法庭運作，可基於程序自主性，於個案適用時，因有重要關聯性等，在個案宣告違憲。

翁曉玲日前提出憲法訴訟法修正草案，將大法官現有總額比照為憲法增修條文第5條所定之大法官人數，即15位，引發議論。

民進黨立委陳冠廷問，在野黨欲推憲法訴訟法修法，是否癱瘓憲法法庭？王碧芳說，如果把現有總額等同於法定總額15人，在大法官完全沒有出缺情況下不成問題，但大法官可能辭職或有其他情形，或萬一總統提名沒有全額補足，就會造成現有總額跟法定總額不相當。在3分之2的門檻底下，萬一大法官少於10人，觀憲法訴訟法所有條文，除了審查庭不受理外，幾乎所有條文都需要現有總額大法官3分之2出席，可能會實質癱瘓憲法法庭。

陳冠廷問，假設憲法訴訟法修法通過，造成憲法法庭癱瘓，是否有其他方式可以解決？王碧芳說，還是希望立法院經過審慎考量，是否要通過這樣的法律？如果真的通過修法的話會有其困境，即使有人來聲請，也會面臨現在的憲法法庭事實上不符合新修正的法律，是否憲法法庭要對這樣的法案宣告違憲也是思考點，真的很不希望走到這一步，大法官審理案件也是希望照著憲法訴訟法規定來走。

陳冠廷追問何時宣告違憲？王碧芳回應，憲法法庭不告不理，看什麼人要聲請，司法永遠是不告不理，受理也會是問題。有個說法是大法官在憲法法庭運作時，直接在適用個案時，基於程序自主性，認為所適用的憲法訴訟法規定，有重要關聯性、實質關聯性，在個案宣告違憲，不過這個也有相當疑慮，是希望不要走到這一步。

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