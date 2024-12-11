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大法官被提名人挺死刑 王碧芳：被害者媽媽像跟著死去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大法官被提名人王碧芳明言「挺死」，她說，29年前辦過一起性侵殺人案，被害者媽媽陳述時的哀戚面容，彷彿已跟著女兒死去。記者潘俊宏／攝影
大法官被提名人王碧芳明言「挺死」，她說，29年前辦過一起性侵殺人案，被害者媽媽陳述時的哀戚面容，彷彿已跟著女兒死去。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今審查司法院大法官人事案，大法官被提名人王碧芳明言「挺死刑」，她說，29年前辦過一起性侵殺人案，被害者媽媽陳述時的哀戚面容，彷彿已跟著女兒死去，她印象清楚；犯罪情節嚴重，若無相對應的終身監禁、不得假釋的制度，採取死刑才是罪責相當。

民進黨立委陳冠廷表態挺死刑，問到是否認為憲判字第8號限縮死刑？王碧芳說，國際人權公約稱要尊重保護生命權，1976年已經施行，她在學生時代都有看到這個公約也都很信服。但是她身為實務工作者，曾辦過4年刑事案件，辦過重大刑案，辦過殺人案。

王碧芳提到，她在29年前遇過一起殺人案，案件裡的被害人是個清純小女孩，被害人照片跟被開腸剖肚的照片還很清楚印在腦海中，開庭時請單親媽媽來陳述，被害人媽媽哀戚的面容，很像在看到女兒遺體的那刻，跟著死去一樣，那是一起性侵殺人案。

被問到對安樂死看法，王碧芳說，從近年來大法官解釋還有憲法法庭判決強調個人自主權，她個人也不排除朝此方向思考問題。

陳冠廷問，傾向讓重症或極端特殊狀況，自由選擇安樂死？王碧芳說，這有倫理道德考量還有風險，是否出於自主，這些問題都要排除；如果立法者先做此決定，她不會反對，她不會認為這是違憲的。

被問及國安和言論自由間如何取捨，例如限制TikTok等，王碧芳也說，言論自由是憲法第11條明文保障，因牽涉到個人思想表達，在民主憲政國家需要高度尊重，但沒有基本權利可以不受限制，憲法第23條規定下，基於重要公益採取手段，但在具體法律出來前，很難說有無違憲，沒有基本權利可以完全不受限。

面對國民黨立委林思銘提問被害者人權是否也應受到保障，王碧芳說，被害者人權要受到相當保障，包括被害者家屬，她是實務工作者。至於如何為被害者平反，王表示，說實在話，判處被告死刑，不是完全能夠修復的方式，變成說要有些相關立法，裁判過程中，讓被害者家屬有相當參與，讓加害者得到罪責相當的罪刑，不是判死、執行死刑，家屬傷口就痊癒，被害者就死而復生。

林思銘說，死者家屬要怎麼平反，不是裁判者去做評判的，大法官自行設立門檻，讓死刑判決難，看看被害者家屬的怒吼，加害者可曾考量過被害者被殺害的那一刻多淒慘？

大法官

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