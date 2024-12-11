縱火奪8命不算「最嚴重罪行」？大法官被提名人陳運財：無法判斷

新竹正義輪胎行2年前縱火案釀8死，一審原判凶手陳彥翔死刑，但憲法法庭今年作憲判8號判決，高等法院今改判無期徒刑。國民黨立委陳玉珍今質詢司法院大法官被提名人陳運財此事，陳頻跳針說「無法判斷」，讓陳玉珍怒說「不知是獨立判斷尚未成形，還是不敢說出心裡話！」

立法院全院委員會今審查司法院大法官人事同意權，陳玉珍拿出新竹縱火8死判無期案例，問凶手陳彥翔這樣算不算憲判字8號中所述的「最嚴重犯罪情節」？陳運財表示，最嚴重罪行必須要去審酌幾個因素，包括犯罪動機、手段慘烈等，目前這樣他還沒辦法判斷，因為還是要看個案，審理的法官因為手上有很多卷證資料，「這真的是個案問題。」

陳玉珍眼見陳運財跳針說「無法判斷」，隨即說「連要當大法官的人，卻無法做最獨立判斷」，可能連當最基本的地方法官都不稱職，這要如何讓大家信服可以勝任大法官，不知道是否想取得大法官職位，「獨立判斷還沒有成形，還是不敢說出心裡話？」

陳運財解釋，就算把委員手上的資料給四審法官，可能也很難認定，「且我剛講的就是心裡話。」

陳玉珍追問若未來賴清德總統發言有違憲之處，該如何處理？陳運財則說，以他目前個人見解，這部分不會進入憲法訴訟法案件，這不是大法官權限範圍。此話遭陳玉珍反嗆，「對執政者說，都不能勇敢說出來指責，我如何期許你有獨立風骨？」陳運財則強調，他絕對會行使職權。