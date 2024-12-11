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影／如何防止大法官擴權？陳運財與翁曉玲意見相左

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影

大法官近日針對國會擴權案多項違憲及死刑部分合憲但必須限縮範圍的釋憲結果，社會輿論沸沸揚揚。大法官被提名人陳運財今天到立院備詢審查，國民黨立委翁曉玲詢問如何防止大法官擴權，陳運財表示可能訴諸公投等民意是一種方法，但最後還需要經過憲法法庭認定，遭翁曉玲批評大法官是太上皇。

陳運財表示，他認為憲法法庭是維護權力分立與人民權利來做審查與憲法訴訟，至於如何防止大法官擴權，目前可能有兩種方式，一種是透過立法院的間接民意，一種是透過公民投票的方式，不過最後公投的結果還需要經過憲法法庭的審查。

翁曉玲無法接受這種解釋，認為大法官這樣就無限大、變成太上皇了。陳運財對此解釋，立法院如果經過公民投票的結果來立法，但也有一些情況可能會進到憲法法庭來審判，畢竟憲法法庭是國家法律最高機構，也是釋憲者在憲法容許違憲審查的保護機制。

立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查大法官被提名人陳運財，陳運財認為立法者若違憲審查立法後還需要經過憲法法庭的釋憲結果，這是一種保護機制。記者潘俊宏／攝影

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