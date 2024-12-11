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何賴傑：高民意反廢死 因不接受只能判無期還可假釋

中央社／ 台北11日電

立委整理多份民調顯示逾7成民眾反對廢除死刑，司法院大法官被提名人何賴傑今天指出，他認為其中有原因是死刑與無期徒刑中間的跳躍性很大，對民眾來講，不死刑就只能無期徒刑，無期徒刑目前又可以假釋，可能很多民眾不能接受。

立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事同意權案，立委對何賴傑等人提出詢問。何賴傑為現任國立政治大學法律系教授，德國杜賓根大學法學博士，長期從事刑事訴訟法的研究與教學，迄今已26年。

詢答過程中，國民黨立委牛煦庭提出他整理多份民調數據顯示，逾7成民眾反對廢除死刑，而且十幾年來愈是討論，反對廢除死刑的民調愈高，法界和社會脫節的問題被大家討論。

何賴傑表示，民意這麼高比例反對廢死，他認為其中有一點是死刑與無期徒刑中間的跳躍性很大，對民眾來講，不死刑就只能無期徒刑，無期徒刑目前又可以假釋，可能很多民眾不能接受。

牛煦庭追問何賴傑對死刑存廢的態度。何賴傑表示，身為學者，他的態度基本上是反對死刑，但反對死刑與廢除死刑是有階段性的問題，憲法法庭有15位大法官，也不是說哪一位反對廢除死刑，死刑就可以廢除，未來如果他擔任大法官，他可能不會那麼直接做判斷，因為要考慮個案情況，若人民針對確定死刑判決來聲請釋憲時，就必須針對個案情節來認定。

此外，國民黨立委洪孟楷詢問，如何看待日前韓國戒嚴事件。何賴傑表示，個案的問題，必須在個案情節和個案狀況下討論；如果以韓國的例子來看，日前這樣宣布戒嚴，正當性會有問題。

對於戒嚴話題近日也引發國內政壇熱議，何賴傑指出，韓國的政治情況，與台灣政治情況不一樣，台灣的民主或法治的基礎，其實已經穩固了很多。

大法官

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