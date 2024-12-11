快訊

蘋果突推iOS 18.2！Siri整合ChatGPT不再笨笨的 Apple Intelligence新功能一次看

專訪／敖犬禮金包3600引爆全網討論 阿緯：未遵守承諾

聽新聞
0:00 / 0:00

縱火奪8命免死 朱立倫：大法官人事審查一定堅定立場

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者林俊良／攝影

憲法法庭宣告死刑合憲但限縮適用範圍，新竹輪胎行縱火奪8命的嫌犯陳彥翔二審被改判無期徒刑。國民黨主席朱立倫今天表示，這就是典型的實質廢死，接下來的大法官人事審查，國民黨會堅定立場，站在社會公平正義這一方。

朱立倫指出，昨天是世界人權日，他特別到中華人權協會舉辦的人權之夜參加活動，遇到10年前被殺害的師鐸獎女教師遺屬張教授，張教授要特別感謝很多好朋友日前在凱道共同表達反對廢死的決心。今天又看到一個喪心病狂的縱火犯，因憲法法庭的判決，被法官改判無期徒刑。

朱立倫說，這是最傷害人權的判決，只顧到加害者的人權，完全不顧被害者人權，一個社會對這些喪心病狂、罪大惡極之徒，還用實質廢死的判決，，讓高院法官不得不判無期徒刑，這就是民進黨長期主張廢死，而透過大法官的手來做成實質廢死的判決。

朱立倫說，面對違反社會公平正義的作法，國民黨不但要站在公平正義這一方，更要堅決捍衛所有一般民眾的人權。接下來的大法官的人事審查，國民黨會堅定立場，一定要求要站在社會公平正義這一方，而不是被民進黨意識形態，或者想用實質廢死來操控。

大法官

延伸閱讀

雙城論壇恐被卡 朱立倫籲民進黨勿耍小手段阻兩岸交流

民進黨「戒嚴文」 朱立倫批綠還不道歉 國人感到丟臉

王金平喊兩岸主權「同而不分」 朱立倫：讓兩岸可交流對話

影／朱立倫砲轟民進黨用暴力 阻財政收支劃分法

相關新聞

大法官被提名人挺死刑 王碧芳：被害者媽媽像跟著死去

立法院全院委員會今審查司法院大法官人事案，大法官被提名人王碧芳明言「挺死刑」，她說，29年前辦過一起性侵殺人案，被害者媽...

縱火奪8命不算「最嚴重罪行」？大法官被提名人陳運財：無法判斷

新竹正義輪胎行2年前縱火案釀8死，一審原判凶手陳彥翔死刑，但憲法法庭今年作憲判8號判決，高等法院今改判無期徒刑。國民黨立...

修憲訴法擋不了大法官？王碧芳：適用個案時可宣告違憲

國民黨立委翁曉玲欲推動「憲法訴訟法」修法，被批評恐癱瘓憲法法庭。立法院全院委員會今審查司法院大法官人事案，大法官被提名人...

不支持翁曉玲提修憲訴法 王碧芳：恐癱瘓憲法法庭

立法院全院委員會今審查司法院大法官人事案，國民黨立委翁曉玲問到，是否同意她所提出的「憲法訴訟法」修正草案？大法官被提名人...

死刑憲判「未讓死者家屬發言」 陳運財：確實規範不足

憲法法庭9月宣判死刑部分合憲。國民黨立委吳宗憲今質詢司法院大法官被提名人陳運財，表示憲判字8號審理時，37名死刑犯辯護律...

影／如何防止大法官擴權？陳運財與翁曉玲意見相左

大法官近日針對國會擴權案多項違憲及死刑部分合憲但必須限縮範圍的釋憲結果，社會輿論沸沸揚揚。大法官被提名人陳運財今天到立院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。