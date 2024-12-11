縱火奪8命免死 朱立倫：大法官人事審查一定堅定立場

憲法法庭宣告死刑合憲但限縮適用範圍，新竹輪胎行縱火奪8命的嫌犯陳彥翔二審被改判無期徒刑。國民黨主席朱立倫今天表示，這就是典型的實質廢死，接下來的大法官人事審查，國民黨會堅定立場，站在社會公平正義這一方。

朱立倫指出，昨天是世界人權日，他特別到中華人權協會舉辦的人權之夜參加活動，遇到10年前被殺害的師鐸獎女教師遺屬張教授，張教授要特別感謝很多好朋友日前在凱道共同表達反對廢死的決心。今天又看到一個喪心病狂的縱火犯，因憲法法庭的判決，被法官改判無期徒刑。

朱立倫說，這是最傷害人權的判決，只顧到加害者的人權，完全不顧被害者人權，一個社會對這些喪心病狂、罪大惡極之徒，還用實質廢死的判決，，讓高院法官不得不判無期徒刑，這就是民進黨長期主張廢死，而透過大法官的手來做成實質廢死的判決。

朱立倫說，面對違反社會公平正義的作法，國民黨不但要站在公平正義這一方，更要堅決捍衛所有一般民眾的人權。接下來的大法官的人事審查，國民黨會堅定立場，一定要求要站在社會公平正義這一方，而不是被民進黨意識形態，或者想用實質廢死來操控。