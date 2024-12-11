超過八成民眾反對廢死 陳運財：憲法法庭不受民意約束

憲法法庭今年9月宣判死刑部分合憲，民眾黨立委麥玉珍今天指出，超過八成民意反對廢除死刑，司法院大法官被提名人陳運財表示，憲法法庭理應審酌民意，但是也不受民意拘束，大法官負責解釋憲法，同時維護權力分立與制衡、保障憲法基本權利。

立法院全院委員會今天審查司法院大法官人事同意權案，麥玉珍指出，根據最新民調顯示，超國八成民眾反對廢除死刑，台灣目前有37名死刑犯未執行，毫無人性、可惡至極的案件比比皆是，憲法法庭先前判決加嚴死刑難度，詢問大法官是否有傾聽民意。

陳運財表示，憲法法庭理應審酌民意，但是也不受民意拘束，相關個案應該考量情節是否重大，其他因素也包括犯案動機與目的，大法官負責解釋憲法，基本上都是從憲法角度進行審查，並不從事個案事實的認定工作。

麥玉珍也問，大法官身為最高權威，也是人民最後的希望，現在的司法判決不公不義，大家已經對司法徹底失望，未來如何重拾民眾法信任。

陳運財說明，大法官解釋憲法包括立法事實的基礎必要性，還有涉及干預人民自由權利的程度範圍，乃至於比例原則的審查，尤其是立法事實的基礎必要性，這個部分必須考慮到民意動向，「不過民意並不拘束大法官」，畢竟大法官要維護權力分立與制衡，還有保障憲法的基本權利。

此外，陳運財也在口頭報告時提及，他個人尊重憲法法庭先前作成「113年憲判第8號判決」的見解，維持死刑制度是立法政策形成的問題，對於故意殺人行為適用死刑的要件，就罪責方面應屬最嚴重犯罪情節，其踐行的刑事程序，也應該符合最嚴密的正當法律程序。

陳韻才認為，死刑存廢是重大的刑事政策公共議題，必須多方綜合考量死刑的嚇阻效果、被害人家屬的感情、替代死刑的配套措施是否充足，還有輿論動向等因素，建議在法制面首要強化被害人法律扶助、補充詢問證人和被告，還有科刑的意見陳述等程序參與權。

陳運財也說，未來在實務運作方面，應該提升死刑案件的實質有效辯護功能，司法及法務機關應該提供更多誤判的案例教材，還有死刑執行程序等資訊，促進公民理性對話，相信將有助於深化死刑存廢議題的討論。