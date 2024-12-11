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何賴傑：高比例民意反廢死 因死刑和無期徒刑跳躍太大

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院會今天審查大法官被提名人何賴傑，何賴傑對於南韓最短戒嚴事件表示，台灣民主發展已穩固，不適合再次戒嚴。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天審查大法官被提名人何賴傑，何賴傑對於南韓最短戒嚴事件表示，台灣民主發展已穩固，不適合再次戒嚴。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今繼續審查大法官人事同意權案。國民黨立委牛煦庭詢問對死刑存廢的態度。大法官被提名人何賴傑表示，他反對死刑，但與廢除死刑有階段性的問題，既然憲判認為死刑合憲，他會依照個案認定，並尊重先前的判例。

多份民調顯示逾7成民眾反對廢除死刑，何賴傑表示，這麼高比例的民意反對廢死，其中有一點是死刑與無期徒刑中間的跳躍性太大，對民眾而言，不死刑只能無期徒刑，無期徒刑目前又能假釋，可能很多民眾不能接受。

何賴傑說，憲法法庭有15位大法官，每一人都要表示意見，未來面對死刑，他可能不會那麼直接做判斷，要看個案情況。若人民針對確定死刑判決來聲請釋憲時，就必須針對個案情節來認定。法官應該要做的是依照法律與良心獨立審判，目前法律維持死刑規定時，法官只能依照個案決定是否判死。

他說，憲判既然認定死刑不構成違憲，將來有個案，他會尊重判決先例，若沒有出現其他改變的情事之前，他會尊重判決。

牛煦庭質疑，這是試圖用政治話術迴避問題，要依個案判定，但每次判決都大大加深社會對司法不信任。何賴傑說，死刑刑罰手段涉及個案法官量刑的直覺，法官在量刑時，依照事實是要死刑還無期圖形，要看個案情節，這很重要也很難判斷，因為沒有兩個刑事案件一樣，被告殺人情節也不同。

他說，若要切一個標準，必須對法官判決的量刑因子確定下來，這可能會被認為干預法官的獨立審判權。

大法官

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