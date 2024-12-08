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陳梅慧國道遇劫 家屬：盼檢給交代

聯合報／ 記者邱瓊玉陳恩惠／連線報導
陳梅慧搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者巫鴻瑋／翻攝
陳梅慧搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者巫鴻瑋／翻攝

台灣ＸＲＥＸ虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，日前在國道車禍身亡，由於陳梅慧身分特殊，陰謀論四起。陳梅慧家屬昨首度發聲明，盼檢調能以公正、專業的態度，詳加檢視案件各種疑點，給家屬一個清楚的交代。

家屬已替陳梅慧在中壢殯葬園區設靈位，預定下周一晚間火化，態度相當低調，不願對外公開相關訊息。家屬昨晚透過委任律師代發聲明，強調事發至今，仍無法相信梅慧的離去，也難以面對驟失梅慧的傷痛。

聲明中提到，家屬對此次事故原因仍充滿疑惑，已委請律師協助提出相關法律行動；也懇請社會各界能夠避免各種陰謀揣測，因為任何未經證實的懷疑，都讓家屬寢食難安，更難以專心辦理後事。

陳梅慧家屬提及，感謝梅慧生前的各方好朋友們，以各種方式默默懷念梅慧的好；希望社會各界與媒體朋友，尊重逝者與家屬隱私，避免揭露私人生活與喪儀訊息，避免使用未經授權的私人照片。

家屬說，梅慧彷彿一道光，照亮了滿目瘡痍的世界，懇請媒體朋友，把焦點放在梅慧的義行、事件的真相與制度的完善，諸如「建立針對虛擬貨幣詐騙犯罪的專業培訓機制，提升相關人員偵辦能力」、「完善保護從事高風險犯罪調查人員的法律保障機制，確保他們的人身與職業安全」、「明確專業人員在跨部門合作中的權責範疇」。

新竹地檢署已將所有車禍相關證據及影像資料，依法查扣並妥善保存，作為釐清案情的重要證據，目前正極偵辦。

朋友 法律 虛擬貨幣

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