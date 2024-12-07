幣流專家陳梅慧國道遇劫爆陰謀論 家屬悲痛發聲：盼檢調給交代

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前應訊後搭車北返途中，遭後方租賃車高速追撞身亡；由於陳梅慧身分特殊，民間司改會、反詐團體等都質疑這起事故「不單純」，陰謀論四起。

家屬今透過委任律師李宣毅、邱顯智、陳孟秀、劉育承、劉繼蔚、錢建榮等人，代發聲明，強調事發至今，仍無法相信梅慧的離去，也難以面對驟失梅慧的傷痛。

聲明中也提到，家屬對於此次事故的原因仍充滿疑惑，已委請律師協助提出相關法律行動，希望檢調能以公正、專業的態度，詳加檢視案件的各種疑點，給家屬一個清楚的交代；也懇請社會各界能夠避免各種陰謀揣測，因為任何未經證實、甚囂塵上的懷疑，都讓家屬寢食難安，更難以專心辦理後事。

陳梅慧的家屬也提到，感謝梅慧生前的各方好朋友們，以各種方式默默懷念梅慧的好；希望社會各界與媒體朋友，尊重逝者與家屬的隱私，避免揭露私人生活與喪儀的訊息，避免使用未經授權的私人照片。

家屬說，梅慧彷彿一道光，照亮了滿目瘡痍的世界，懇請媒體朋友，把焦點放在梅慧的義行、事件的真相與制度的完善，諸如「建立針對虛擬貨幣詐騙犯罪的專業培訓機制，提升相關人員偵辦能力」、「完善保護從事高風險犯罪調查人員的法律保障機制，確保他們的人身與職業安全」、「明確專業人員在跨部門合作中的權責範疇」等。

家屬強調，我們相信，若能以此為契機推動制度完善，將是對梅慧生命，最好的致敬。