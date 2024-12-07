幣流專家陳梅慧國道遇劫靈位暫厝中壢 家屬低調不願公開個資

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前凌晨應訊後搭車北返途中遭後方租賃車高速追撞身亡。由於陳女身分特殊引起注意，家屬在中壢殯葬園區設靈位已預定16日晚間火化，不願公開個資。

據悉，陳的老家在桃園南區，家屬就近在中壢的殯葬園區某綠營民代開設的紀念會館暫時安置，家屬相當低調，在一整排安靈室18間的慎終廳，只有陳梅慧的靈堂唯一未在門口顯示姓名，玻璃門上貼著「懇辭奠儀」四個大字，下午的廳內並無任何家屬守靈，進門左邊的桌上擺放摺了一半的紙蓮花未收拾，感覺家屬走得很匆忙，直到傍晚5點半前，僅有業者將祭品於午後3點擺在靈位前，相較於其他喪家家屬在靈前聚集摺紙蓮花，聊著往生者過往，陳女的靈堂顯得冷清。