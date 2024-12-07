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幣流專家陳梅慧國道遇劫靈位暫厝中壢 家屬低調不願公開個資
台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前凌晨應訊後搭車北返途中遭後方租賃車高速追撞身亡。由於陳女身分特殊引起注意，家屬在中壢殯葬園區設靈位已預定16日晚間火化，不願公開個資。
據悉，陳的老家在桃園南區，家屬就近在中壢的殯葬園區某綠營民代開設的紀念會館暫時安置，家屬相當低調，在一整排安靈室18間的慎終廳，只有陳梅慧的靈堂唯一未在門口顯示姓名，玻璃門上貼著「懇辭奠儀」四個大字，下午的廳內並無任何家屬守靈，進門左邊的桌上擺放摺了一半的紙蓮花未收拾，感覺家屬走得很匆忙，直到傍晚5點半前，僅有業者將祭品於午後3點擺在靈位前，相較於其他喪家家屬在靈前聚集摺紙蓮花，聊著往生者過往，陳女的靈堂顯得冷清。
記者向業者查詢陳梅慧公祭與火化的相關資訊，服務人員表示，由於家屬不願對外公開相關訊息，因此他們也不方便告知；根據桃園市殯葬管理所殯葬設施使用用查詢系統，查詢「中壢館」火化使用，自即日起至本月初，都未找到「陳梅慧」表定的火化時間，在密密麻麻的名單中，唯一只有本月16日晚間7點「火爐三」，使用者的姓名為「家屬申請不公開」，經向服務中心人員詢問得知，陳女家屬由於不願被打擾，只有向中壢館申請登記火化，並不打算在中壢館辦理公祭事宜。
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