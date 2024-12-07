陳梅慧國道遭撞亡陰謀論四起 竹檢：將儘速向社會大眾說明

首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前卻在台中地檢署應訊後，凌晨搭車北返途中遭追撞身亡，引發陰謀論。檢察總長邢泰釗昨下令新竹地檢署成立專案小組調查，對是否有他殺嫌疑，竹檢請外界「勿以訛傳訛」，並強調，調查後將儘速向社會大眾說明案件經過。

新竹地檢署表示，所有車禍相關證據及影像資料均已依法查扣並妥善保存，作為釐清案情的重要證據，並非如傳聞所稱行車紀錄器「被消失」，目前案件正由檢察官積極偵辦，務求徹底查明事實，請外界勿以訛傳訛，尊重司法程序，避免散播不實訊息，以確保偵查順利進行、還原案件真相。

據了解，昨天上午檢察總長邢泰釗將國人相關意見彙整，發交新竹地檢署調查，請竹檢成立專案小組調查車禍原因、釐清相關疑慮，以安定民心，並要求盡速將調查結果陳報台灣高檢署、最高檢察署。

不過早在邢泰釗指示成立專案小組前一天，新竹地檢署就已經由檢察官介入偵辦，國道警方在第一時間將查扣到的行車記錄器，通通在最短時間內便移送新竹地檢署，以致於就連警方都受「偵查不公開」限制，無法公布相關行車記錄器畫面。

對此外界質疑台中地檢署為何選在深夜要求陳梅慧應訊，讓陳梅慧結束應訊無保請回時在國道上發生死亡車禍，兩者是否有關聯。台中地檢署回應，專案小組3日搜索陳梅慧與謝姓男友住處，是陳梅慧同意當晚到台中刑大接受詢問，檢方未開傳票、拘票，2人自願再到地檢署複訊，盼外界勿過度揣測。