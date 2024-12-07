快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

陳梅慧國道遭撞亡陰謀論四起 竹檢：將儘速向社會大眾說明

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
陳梅慧搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者巫鴻瑋／翻攝
陳梅慧搭乘的UBER遭到後車高速追撞，坐在後座的陳梅慧當場死亡。記者巫鴻瑋／翻攝

首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前卻在台中地檢署應訊後，凌晨搭車北返途中遭追撞身亡，引發陰謀論。檢察總長邢泰釗昨下令新竹地檢署成立專案小組調查，對是否有他殺嫌疑，竹檢請外界「勿以訛傳訛」，並強調，調查後將儘速向社會大眾說明案件經過。

新竹地檢署表示，所有車禍相關證據及影像資料均已依法查扣並妥善保存，作為釐清案情的重要證據，並非如傳聞所稱行車紀錄器「被消失」，目前案件正由檢察官積極偵辦，務求徹底查明事實，請外界勿以訛傳訛，尊重司法程序，避免散播不實訊息，以確保偵查順利進行、還原案件真相。

據了解，昨天上午檢察總長邢泰釗將國人相關意見彙整，發交新竹地檢署調查，請竹檢成立專案小組調查車禍原因、釐清相關疑慮，以安定民心，並要求盡速將調查結果陳報台灣高檢署、最高檢察署。

不過早在邢泰釗指示成立專案小組前一天，新竹地檢署就已經由檢察官介入偵辦，國道警方在第一時間將查扣到的行車記錄器，通通在最短時間內便移送新竹地檢署，以致於就連警方都受「偵查不公開」限制，無法公布相關行車記錄器畫面。

對此外界質疑台中地檢署為何選在深夜要求陳梅慧應訊，讓陳梅慧結束應訊無保請回時在國道上發生死亡車禍，兩者是否有關聯。台中地檢署回應，專案小組3日搜索陳梅慧與謝姓男友住處，是陳梅慧同意當晚到台中刑大接受詢問，檢方未開傳票、拘票，2人自願再到地檢署複訊，盼外界勿過度揣測。

新竹 車禍 邢泰釗

延伸閱讀

陳梅慧慘死國道 竹檢成立專案小組：各界應尊重司法調查程序

金融犯罪首席女調查師死亡車禍有陰謀？檢察總長下令偵辦「以安民心」

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

富商翁茂鍾當年被控炒作應華股票逆轉無罪 非常上訴結果出爐

相關新聞

陳梅慧國道遭撞亡陰謀論四起 竹檢：將儘速向社會大眾說明

首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前卻在台中地檢署應訊後，凌晨搭車北返途中遭追撞身亡...

陳梅慧入選區塊鏈30大人物 XREX執行長：記得她的善良、勇敢與正義

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧4日國道車禍死亡，她的長官、XREX交易所共同創辦人暨執行長黃耀...

影／行車記錄撞擊瞬間曝光 陳梅慧車禍前27分郝廣民先追撞

四海幫前大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨先後在國道一號新竹湖口路段相距800公尺發生車禍，陳梅慧不幸身亡，如今郝...

陳梅慧車禍慘死 Cheap：我寧願相信是意外 不然太恐怖了

金融犯罪女調查師陳梅慧日前在國道發生車禍死亡，外界質疑死因不單純。常針對時事發言的百萬網紅「Cheap」表示，專門調查虛...

陳梅慧死亡詭異巧合 圖解車禍現場、陰謀論說了什麼

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前應訊後搭車北返遭車輛追...

人物側寫／陳梅慧精通加密技術 協助凍結詐團93億

在許多詐騙受害人的眼裡，陳梅慧是個說話溫柔、設身處地為被害人著想的金融犯罪調查師，不少無助的金融詐騙受害人都因為她，從輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。