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陳梅慧入選區塊鏈30大人物 XREX執行長：記得她的善良、勇敢與正義

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧4日國道車禍死亡，她的長官、XREX交易所共同創辦人暨執行長黃耀文翌日在臉書發文追悼，「讓我們一起記得她的善良、勇敢與正義，Miffy滿滿的『催化力』將一直與我們同在」。

黃耀文表示，他收到「數位時代」寄送的雜誌，Miffy獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，「真的很適合她」。讓我們一起記得她的善良、勇敢與正義，Miffy滿滿的「催化力」將一直與我們同在。她的不幸離世，是同事好友們、是公司，也是區塊鏈產業的重大損失。「我們深深悼念她，願她安息」。

陳梅慧是台灣知名區塊鏈分析師，長年協助檢察官、調查局、刑事局分析虛擬貨幣幣流，包括「阿福錢包」詐騙洗錢案、「八八會館」負責人郭哲敏洗錢案、創意私房的冷錢包等重大矚目案件。據了解，她命喪國道時同車乘客除了謝姓男友，右前座為黃耀文，黃同列洩密案被告被檢警帶回調查，偵訊後無保請回。車禍後，黃只有頭暈，無明顯傷勢。

陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，日前不幸車禍身亡。圖／取自陳梅慧臉書
陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，日前不幸車禍身亡。圖／取自陳梅慧臉書

國道 虛擬貨幣 車禍

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