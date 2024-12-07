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影／行車記錄撞擊瞬間曝光 陳梅慧車禍前27分郝廣民先追撞

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
行車記錄器拍下郝廣民座車在國道內線高速行駛，沒有煞車直接追撞前方小貨車及拖吊車。影／記者爆料網
行車記錄器拍下郝廣民座車在國道內線高速行駛，沒有煞車直接追撞前方小貨車及拖吊車。影／記者爆料網

四海幫前大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨先後在國道一號新竹湖口路段相距800公尺發生車禍，陳梅慧不幸身亡，如今郝廣民車禍追撞瞬間被其他路過車輛行車記錄器拍下而曝光，郝廣民座車高速在內線行駛，沒有煞車直接追撞內側小貨車及拖吊車，郝廣民重傷、司機當場死亡。

據國道警方調查，4日凌晨2時23分，國道一號北上77K處，一輛小貨車自撞內側護欄停在內線車道上，隨後拖吊車前來處理事故現場，但直到14分鐘後的2時37分，郝廣民搭乘的車輛行經該路段，27歲的楊姓司機直接追撞前方停在內線處理事故的拖吊車。

楊姓司機當場死亡，後座的郝廣民與林姓保鑣重傷。從外流的行車記錄器來看，郝廣民座車當時在國道內線高速行駛，卻無視前方自撞停在內線車道上的小貨車已經打著閃光黃燈，在最後一刻先是擦撞小貨車，接著便朝前方拖吊車猛力衝撞，拖吊車當場被撞到外側路肩。

郝廣民座車車頭全毀，擋風玻璃甚至「黏」在拖吊車上。這起事故因而造成國道在凌晨大塞車，回堵2公里，沒想到郝廣民車禍後的27分鐘，凌晨3時4分，陳梅慧與男友搭乘的Uber就在後方距離不到800公尺的北上77.7公里處，同樣在內線車道遭遇追撞，陳梅慧傷重不治。

郝廣民乘坐的車輛追撞拖吊車，車頭全毀潰縮，造成後座的郝廣民重傷。記者巫鴻瑋／翻攝
郝廣民乘坐的車輛追撞拖吊車，車頭全毀潰縮，造成後座的郝廣民重傷。記者巫鴻瑋／翻攝
郝廣民乘坐的車輛追撞拖吊車，車頭全毀潰縮，造成後座的郝廣民重傷。記者巫鴻瑋／翻攝
郝廣民乘坐的車輛追撞拖吊車，車頭全毀潰縮，造成後座的郝廣民重傷。記者巫鴻瑋／翻攝

國道 車禍 車道

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