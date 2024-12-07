陳梅慧車禍慘死 Cheap：我寧願相信是意外 不然太恐怖了
金融犯罪女調查師陳梅慧日前在國道發生車禍死亡，外界質疑死因不單純。常針對時事發言的百萬網紅「Cheap」表示，專門調查虛擬貨幣詐騙、曾協助調查創意私房的調查員陳梅慧，前幾天因洩密案去台中做筆錄，北返的路上，半夜3點在國道被6車夾撞身亡，整件事情疑點重重，「我寧願相信是意外」。
Cheap表示，他也常半夜開高速公路，從沒看過回堵的狀況，且平常一些雞毛蒜皮的車禍，馬上就有行車紀錄器，不管是從記者群組還是警方流出，這次竟然「完全沒有畫面」，國道的監控、6輛車的行車紀錄器，不會剛好都壞了吧？陳梅慧極具正義感且專業能力強，「她的離去留下了太多疑問」，同時也留下了一份不能放下的責任，「我寧願相信只是起意外，要不然實在太恐怖了」。
不過，國道公路警察局第二大隊副大隊長鄭博元（ https://udn.com/news/story/124298/8409161 ）昨天表示，據檢視陳姓死者搭乘車輛的行車紀錄器及國道監視器影像發現，該車因前方車流嚴重回堵，靜止停等於內側車道遭後方車輛追撞，後方肇事車輛駕駛肇因尚查證中，全案相關影像及卷資，均已報請新竹地檢署指揮偵辦中。
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