人物側寫／陳梅慧精通加密技術 協助凍結詐團93億

在許多詐騙受害人的眼裡，陳梅慧是個說話溫柔、設身處地為被害人著想的金融犯罪調查師，不少無助的金融詐騙受害人都因為她，從輕生的邊緣被拉回，甚至因此找回人生的希望。

陳梅慧過往曾在民間司改會工作十餘年，一開始主要是「關懷人頭戶」。很多時候，人頭戶並不清楚自己的帳戶被拿去做什麼用途，直到檢警上門，才驚覺觸法，有些人頭戶不敢說，反而一錯再錯，問題如滾雪球般，愈滾愈大。

陳梅慧總是很溫柔的幫助這些人頭戶，之後開始跟政府單位合作人道救援，尤其是被騙去柬埔寨做詐騙的豬仔。

也因為這些詐騙案，陳梅慧著手研究詐騙金流。

加密貨幣風行全球後，詐團開始運用比特幣、以太幣等新興科技洗錢。陳梅慧因此開始研究虛擬貨幣，研究區塊鏈、研究冷錢包、研究幣流方向。

加密貨幣是新興領域，不要說很多科技人不懂金流路徑，就算在幣圈，也只有極少數的人，對這部分做過仔細研究。陳梅慧總是在孩子睡覺後，開始研究加密貨幣技術，研究出來後，不但不藏私，還積極將自己的追蹤方式，傳授給司法、警政、調查單位。

今年二月，台灣檢調首度為民眾追回了一筆被詐騙的以太幣，寫下台灣史上第一次，相當振奮人心，這裡面就有陳梅慧的努力。

有了陳梅慧協助，檢警調也有了技術底氣，在調查洗錢案速度更快，就算國際案件也不怕。

刑事局刑事局科技犯罪防制中心，今年四月結合詐欺犯罪防制中心及科技研發科等單位，成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐團虛擬貨幣保險箱錢包，至十一月底凍結九十三億元。

陳梅慧雖然只是金融犯罪調查師，但受過她幫助的人，都對她相當感謝，這恐怕是每年拿大筆預算，卻讓詐騙愈打愈詐的政府機關所不能及的。