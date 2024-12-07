角頭撞車 距陳梅慧事故僅800米

前四海幫大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧本月四日凌晨，先後在國道一號新竹路段發生車禍，郝男重傷骨折、陳女死亡，兩車禍相距八百公尺，因死傷者身分特殊，引發熱議。國道警方昨公布國道監視影像，陳女搭車時因前方車禍回堵，靜止在內側車道，遭後方高速無煞車撞擊，全案由新竹地檢署偵辦中。

回顧事故現場，四日凌晨二時廿三分，小貨車在國一北上七十六點九K處自撞護欄，報警後拖吊車到場停在小貨車前，郝廣民搭乘的車輛在二時卅七分，往右閃避小貨車後撞上拖吊車，楊姓司機當場死亡，後座的郝廣民與林姓保鑣重傷。

事故造成國一車流回堵，陳梅慧與刑事局謝姓男友搭Uber北返，車輛停在國一北上七十七點七公里內側車道。凌晨三時四分，徐男駕駛的白色休旅車撞上陳女座車，車尾整個潰縮，坐後座的陳梅慧被夾在車上大腿骨折，車輛也往前推進追撞前方四車，陳女失去生命跡象，送醫不治。

國道警方調查，卅九歲徐男沒有前科，他當時載乘客郭女、李男，從苗栗上國道前往桃園機場，徐男酒測值為零，驗尿無藥物反應，精神狀態正常。

陳梅慧、郝廣民車禍現場 製表／巫鴻瑋、黃羿馨 圖／聯合報提供

徐男供稱是「恍神」才肇事。據了解，徐男背景單純，開租賃車為業，專跑機場接送。現場目擊駕駛表示，徐未煞車直接撞上前車。

據了解，徐男車上的行車記錄器，肇事後已被檢警查扣。看過肇事畫面的人士說，徐男當時高速行駛在內側車道，前方為陳梅慧座車，後來前車停下，徐男未煞車，直接朝前車「直直撞上去」，隨即沒了畫面。

陳梅慧車禍死亡傳出陰謀論，事發後未公布肇事畫面的國道警方，昨天公開監視器影像，肇事路段為彎道，陳梅慧的車輛靜止在內側車道，後方徐男的白車從後方逼近。

國道公路警察局第二大隊副大隊長鄭博元指出，檢視陳梅慧搭車的行車記錄器及國道監視影像，發現該車因前方車流嚴重回堵，靜止停等於內側車道，遭後方車輛追撞。

據了解，這兩起車禍死傷者身分特殊，肇事後由檢察官指揮偵辦，國道警方下封口令。國道警方表示，兩起車禍無因果關係，基於偵查不公開，全案相關影像及卷資，均已報請竹檢指揮偵辦中。