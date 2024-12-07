幣流專家車禍身亡 好友質疑：陳梅慧之死 對誰最有利？

金融犯罪調查師陳梅慧四日凌晨車禍死亡，引發多方揣測。

科技專家許美華說，陳梅慧是虛擬貨幣與反詐專家，正在追查八八會館金流，卻突然死亡導致調查中斷，令外界起疑。

國民黨桃園市議員黃敬平爆料，早有道上人士打聽陳，警界友人曾勸她「小心擋人財路」。

陳女：我有警察男友保護

陳梅慧三日晚間因洩密案赴台中地檢署應訊，四日凌晨搭Uber在國一新竹路段遭追撞死亡，巧合的是，前方八百公尺另起事故傷者，就是前四海幫大哥郝廣民，由於陳梅慧、郝廣民與「洗錢教父」涂誠文有牽連，瞬間引發各種陰謀論。

黃敬平爆料，陳梅慧協助調查的案件牽扯龐大不法利益，警界與調查局早收到風聲，道上有人打聽陳的背景、來歷與行蹤，警界友人曾勸陳要小心，但陳淡定笑稱自己有警察男友，有警察好朋友保護，未料發生不幸。

好友：為何不在白天偵訊

「為什麼不在白天偵訊，需要深夜到台中偵訊？」陳梅慧好友Marco Chu說，對過去協助辦案的專家漏夜偵訊，有必要嗎？深夜國道車流少，陳女與男友凌晨搭車，被鎖定製造車禍的機會太高，光是「創意私房」被抄，背後主謀就有理由動手。

陳梅慧好友質疑，陳女正在清查八八會館案金流，這樣一名擅長追蹤虛擬貨幣幣流的專家，在車禍中死去，對誰最有利？答案似乎很明顯。

黃敬平說，離奇巧合很難不多聯想，陳梅慧為調查金融犯罪，角色如司法助手，勢必接觸到內部資料，司法系統應為協助辦案者建立資料庫，若有檢舉案件，第一時間就能釐清，也避免因應訊衍生事故。

中檢：盼外界勿過度揣測

台中地檢署指出，檢方偵辦虛擬貨幣涉詐騙、洗錢案，偵查中發現有數十筆詐騙案件被害人警詢筆錄，為追查有無洩密，專案小組三日搜索謝男與陳女住處，兩人同意當晚到台中刑大接受詢問，檢方未開傳票、拘票，兩人自願再到地檢署複訊，盼外界勿過度揣測。