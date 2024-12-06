陳梅慧國道車禍身亡爆陰謀論 高大成揭2疑點

金融犯罪女調查師陳梅慧國道車禍身亡，因身分特殊，網路爆陰謀論，認為死因不單純。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，要先查死者死因是否是撞擊死亡？再查車禍成因，包括駕駛有無前科，還可查附近草叢有無GPS定位器。

高大成說，應先查死者死因是否為車禍造成？若顱內出血、脾肝臟破裂等，那就是車禍，如果是其他方式再加工，那就「代誌大條」，再者就是追究車禍成因。

高大成認為，一般來說，第一次被撞擊，出血會比較多，第二次撞擊，出血就會較少，但較難從遺體辨別撞擊次數，不過從死者搭乘的車子查出撞擊幾次並不困難，因為高速撞擊和低速撞擊，撞擊點不一樣，可以辨別是否為故意行為。

高大成指出，追查車禍也可看撞人的駕駛或Uber的駕駛有無毒品前科、債務等，有沒有刻意在周邊繞圈等待陳與其男友？或是有沒有車輛尾隨兩人搭乘的車輛？此外，還可查車輛、司機或附近草叢有無GPS定位器，已鎖定陳的位置，用金屬探測器應該很快可以得知。