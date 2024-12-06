陳梅慧國道死劫監視器畫面曝光 前方回堵後方休旅車直接撞上

金融犯罪女調查師陳梅慧日前因案到台中地檢署應訊，搭車途經國1新竹路段遇事故，不幸身亡。警方最新曝光案發當時國道監視器畫面，只見陳梅慧搭乘的UBER在內側車道靜止不動，39歲肇事的徐男當時開白色租賃休旅車，疑因未注意車前狀況直接撞上。

國道公路警察局第二大隊副大隊長鄭博元指出，據檢視陳姓死者搭乘車輛之行車紀錄器及國道監視器影像發現，該車因前方車流嚴重回堵，靜止停等於內側車道遭後方車輛追撞，後方肇事車輛駕駛肇因尚查證中，全案相關影像及卷資，均已報請新竹地檢署指揮偵辦中。

警方調查，39歲肇事的徐男當時開白色租賃休旅車，載著一對準備前往機場的58歲郭女與51歲李男夫妻檔，行駛於內線車道，但疑因恍神未注意前方有事故回堵，在未煞車情況下高速追撞陳女座車，由於撞擊力道猛烈，陳女座車車尾嚴重變形，又往前推撞前方4輛車。

由於陳梅慧曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪，身分極為特殊，也引發外界各種「陰謀論」。

陳梅慧臉書好友、文字工作者「Marco Chu」更質疑，88會館和創意私房一眾人等，目前最擔心的事情，就是金流曝光，光是創意私房被抄，背後的主謀者就有理由動手，尤其車禍發生在凌晨車流少的情況下，被鎖定進而製造車禍的機會實在高出太多。