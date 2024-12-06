陳梅慧國道車禍死亡疑點多 保護「專家證人」法案還躺在行政院

曾協助「創意私房」追查虛擬幣金流的女分析師陳梅慧國道車禍身亡，疑點重重，最高檢下令新竹地檢署專案查明。陳女協助檢警辦案，其角色現無適當的法律保護，法務部草擬中的妨害司法公正罪，法案還躺在行政院。

協助司法人員調查案件的包括鑑定人、專業從業人員。鑑定人要受法官、檢察官囑託辦理刑事鑑定，專業從業人員則協助檢警破解案情，基本上是諮詢性質，陳梅慧屬於後者。

證人保護法對「汙點證人」有法律保護機制，不過，「證人」須親眼目睹見聞才適格，陳梅慧生前以技術參加辦案，與此無關。

刑法「妨害司法公正罪」立法意旨認為，為保護證人、鑑定人、專家證人、通譯得以在無任何外在影響下充分陳述，使司法權得以正當行使，對相關人員有「恐嚇」、「騷擾致人心生畏怖」、「行求、期約或交付賄賂或不正利益」的行為，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，不過，法案目前還在行政院審查。

司法案件外求鑑定協助辦案，實務上多有操作，不過，地方檢察署因經費拮据，通常是檢察官利用個人人脈向外求援尋求破案。

高雄市環保局南區資源回收廠2021年爆發貪汙案，有技工勾結電腦業者在過磅系統植入作弊程式，協助清運廠商「偷磅數」，事後再向業者拿回扣，不法獲利2億多元，此案即是檢警利用個人關係請電腦高手幫忙破案。

法界表示，陳梅慧身分敏感，應訊後剛好身亡，確實引發議論，類似陳女以專業角色參與犯罪偵查，如真的因辦案受威脅，在妨害司法公正罪立法前，只能以殺人、恐嚇、傷害等傳統罪名偵處。