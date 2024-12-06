陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

金融犯罪女調查師陳梅慧日前因案到台中地檢署應訊，搭車途經國1新竹路段遇事故，不幸身亡；最高檢察署懷疑有隱情，命新竹地檢署專案釐清。國民黨桃園市議員黃敬平則爆，道上早就在打聽陳的行蹤，曾有人勸她小心，告誡「妳在擋人財路」。

黃敬平表示，陳梅慧做過不少金融犯罪虛擬貨幣及區塊鏈調查，協助檢警調破獲不少大案，警界和調查局早就收到風聲，道上有人在打聽她的背景來歷與行蹤，可能會對她不利，所以她的警察男友下了班幾乎都陪著她，目的就是為了保護她人身安全。

黃敬平說，由於陳女協助調查的案件牽扯龐大不法利益，警界友人曾勸她小心，告誡「妳在擋人財路」，但陳總是淡定看待，笑稱自己有警察男友，也有很多警察好朋友保護，卻未料發生這種不幸。

「離奇的巧合很難讓人不多作聯想，但撇開臆測內容不談，陳梅慧為調查金融犯罪做事，本身就應該被保護。」黃敬平指出，陳女協助調查案件，腳色定位如「司法助手」，勢必會接觸一些內部資料，司法系統應替協助辦案者建立資料庫，將來有相關檢舉案件，第一時間就能透過查詢系統釋疑，就能避免陳女為赴台中應訊，在返程車禍身亡。