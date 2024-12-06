陳梅慧國道喪命引發陰謀論 國道警還原車禍處理SOP

國道1號77.7公里處湖口路段4日凌晨發生死亡車禍，導致金融犯罪調查師陳梅慧死亡及多人受傷，外界質疑深夜時段車流少，會發生多車追撞不單純。不具名國道警指出，事發前半小時同路段前方剛發生死亡車禍，才會導致車流回堵釀二次事故。

國道警表示，警員接獲通報抵達現場後，均以臨場管制為第一要務，並就現場狀況回報，若有人員傷亡則同步通知救護車及緩撞車前往現場，警員到場後立即設置交通錐並打開警示燈提醒，並在現場劃定管制區疏導交通及注意人車安全。救護人員將傷者送醫後，國道警則於現場進行測繪拍照採證，駕駛及受傷乘客皆須前往分隊製作筆錄。

國道警提醒，若是無人受傷的A3事故且車輛尚能行駛，呼籲駕駛遵循「開放離撥拍移等」─「開危險警告燈、放故障標誌、車內人員離開車輛、撥打110報案、拍攝記錄事故現場、移動車輛至安全處所、等待警方到場處理」等步驟，或自行前往國道警分隊製作筆錄。

若有人傷亡或車輛無法行駛，國道警表示，駕駛仍應先開啟車輛危險警告燈，接著放置故障標誌，車內人員移動至安全處所再求援，並保持現場完整等待警方抵達處理，以免發生二次事故。