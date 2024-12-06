陳梅慧國道死劫遭疑不單純 警消揭當時車流還原搶救經過

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，引發陰謀論之說。科技專家許美華質疑，陳女在車輛極少的凌晨3點多被6車追撞絕不單純。第一時間到場的警消則還原，當時因前方車禍造成回堵，並非外界所質疑人車稀少、容易鎖定狀況。

警方調查，39歲肇事的徐男當時開白色租賃休旅車，載著一對準備前往機場的58歲郭女與51歲李男夫妻檔，行駛於內線車道，但疑因恍神未注意前方有事故回堵，在未煞車情況下高速追撞陳女座車，由於撞擊力道猛烈，陳女座車車尾嚴重變形，又往前推撞前方4輛車。

由於陳梅慧曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪，身分極為特殊，也引發外界各種「陰謀論」。

陳梅慧臉書好友、文字工作者「Marco Chu」更質疑，88會館和創意私房一眾人等，目前最擔心的事情，就是金流曝光，光是創意私房被抄，背後的主謀者就有理由動手，尤其車禍發生在凌晨車流少的情況下，被鎖定進而製造車禍的機會實在高出太多。

第一時間到場的警消也還原，4日凌晨2點45分，國1北上77公里內側有車禍事故，當時是小貨車自撞，拖吊車正在排除的過程，四海幫角頭郝廣民的座車疑因未注意前方狀況，追撞前方拖吊中的小貨車，當時郝廣民和保鑣受困後座，駕駛送醫身亡。

警消指出，在救援過程中因等待支援的救護車，當時交通管制、車多回堵，過沒多久後方又發生第2起車禍。陳梅慧的座車遭撞當時因車體嚴重變形，車門無法開啟，導致後座陳女、30歲男友謝男受困車內，前座的駕駛60歲張男和副駕駛座的黃男已自行脫困。

消防人員趕抵後，先救出後座的謝男送醫，因車體變形嚴重，出動破壞器材花了10分鐘才將陳女送醫，但她已無生命跡象。