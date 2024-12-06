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陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

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陳梅慧國道車禍遭高速追撞亡 肇事徐男疑恍神釀禍

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，後方的37歲徐姓駕駛疑似恍神未注意前方路況遭撞。左為陳梅慧車輛、右為徐男車輛。記者翁唯真／攝影
曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，後方的37歲徐姓駕駛疑似恍神未注意前方路況遭撞。左為陳梅慧車輛、右為徐男車輛。記者翁唯真／攝影

曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，後方的37歲徐姓駕駛疑似恍神未注意前方路況，也未減速衝撞釀事故，徐男未有酒駕毒駕，也未有前科紀錄，當天載2名乘客前往桃園國際機場。

陳梅慧與謝姓男友因被控洩密前往台中地檢署應訊，怎料凌晨3時4分許，搭乘60歲張男營業小客車於國道1號77.7公里湖口路段時，遭後方徐男追撞。陳梅慧與謝男一同坐在後座，陳梅慧送醫後傷重不治，而謝男頭部撕裂傷，以及胸部肢體挫傷，第一時間就下車逃出車外，至於坐在副駕的黃男則只有頭暈。

據悉，徐男稱在行經該處時有恍神情況。且根據記者實際走訪發現，徐男車頭有嚴重撞擊痕跡，車頭凹毀等情形，推斷車速似乎相當快。

據了解，以開租賃車為業的徐男無任何前科，也未有酒駕、毒駕等情況，當天似乎因為精神較差導致注意力不集中，才會釀禍。目前警詢後已依過失致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

而徐男車上2名乘客58歲郭姓女子及51歲李姓男子，則受輕傷送醫。

恍神 毒駕 酒駕

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