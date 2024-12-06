陳梅慧國道車禍身亡 車上第4人疑為男友同事
曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，據了解，車上除了陳女及其30歲的謝姓警職男友，還有一名49歲的黃姓友人，黃男疑為謝男同事，黃男僅頭暈未送醫，不過身分仍待確認。
陳梅慧與謝姓男友因被控洩密前往台中地檢署應訊，怎料凌晨3時4分許，搭乘60歲張男營業小客車於國道1號77.7公里湖口路段時，遭後方37歲的徐姓租賃車駕駛追撞，再往前追撞前面多車，造成6車事故。記者實際走訪看到現場車輛，發現陳梅慧所搭乘車輛及徐男車頭都有嚴重凹損情況，當時車速應該相當快，遭到高速衝撞。
陳梅慧與謝男一同坐在後座，陳梅慧送醫後傷重不治，而謝男頭部撕裂傷，以及胸部肢體挫傷，第一時間就下車逃出車外，至於坐在副駕的黃男則只有頭暈，疑為謝男同事，身分仍待確認，詳細情況仍在調查釐清。
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