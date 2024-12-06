陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

曾協助調查創意私房、88會館、柬埔寨人口販運的XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在國道遭撞身亡，事發後第一時間肇事車行車記錄器被檢警扣押，不過有知情民眾稱，當天在國道警察分隊處理車禍時，曾瞄到一眼畫面「沒有煞車，直接朝前面車子直直撞上去」，隨後即沒了畫面。

據目擊者表示，事發當時國道1號北上79K處過後突然車多，中外線車道都有車，而內線反而車較少，因此內線車道的車輛反而都還保持高速行駛，接著車流突然全部停了下來，完全沒有在前進，處於3線車道全部靜止的狀態，隨後途經77K處時，就已經看到6輛車撞在一起，接著再往前又看到另外一起事故，拖吊車被撞到外線車道，還看到一塊破碎的擋風玻璃「黏」在拖吊車上。

據了解，事發第一時間國道警方到場後，將事故車輛內的行車記錄器全部拔下。不過有知情人士稱，當時在國道警察楊梅分隊處理車禍時，曾經瞄到一眼畫面，員警還在討論是「北向77K」事故。

畫面中，車輛高速行駛在內線車道，緊跟前方小客車（陳梅慧座車），但不到幾秒，陳梅慧座車停下，畫面卻沒有煞車，直接朝前面車子直直撞上去，隨即沒了畫面。

對此，國道警察局第二公路警察大隊對外聲明，網傳12月4日凌晨3時4分於國道1號北向77.7公里交通事故案無行車影像等陰謀論，上揭消息均為謠傳，大隊恪遵偵查不公開原則，行車影像及CCTV影像等相關資料均已交由新竹地檢署偵辦中。

新竹地檢署對此則回應，依據偵查不公開辦法第9條第1項、2、3、8、9款規定，偵查方法或計畫，勘驗、現場模擬或鑑定之詳細時程及計畫，犯罪嫌疑人隱私事項，足以識別被害人身分之資訊及有關其隱私或名譽之事項，均無法回答。