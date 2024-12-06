陳梅慧國道亡…中檢今說明約詢時序 籲外界勿過度揣測

台中地檢署偵辦刑事局謝姓警員洩密，其擔任金融犯罪調查師的女友陳梅慧也被捲入，4日凌晨陳女獲無保請回，與謝搭車北上途中遇車禍身亡，引起輿論揣測甚至陰謀論；台中地檢今說明通知謝、陳到案時序，並澄清依法調查，要外界勿過度揣測，將持續偵辦。

台中地檢署今發新聞稿指出，檢察官先前偵辦犯罪集團經營大型虛幣交易所，查獲ACE公司創設「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙、洗錢案，該案今年3月偵結起訴。

中檢說，偵辦阿福錢包案過程中，專案小組自洗錢共犯掌控的雲端資料夾內，發現有數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，為釐清該筆錄來源，以及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，檢察官認為有查明必要而繼續追查。

中檢說，專案小組12月3日持法院核發搜索票執行搜索，同步由警方交付約談通知書通知謝姓警員、陳梅慧等4名嫌疑人，以及1名證人。

檢方表示，謝員等4人當晚至台中市警察局刑警大隊初詢完畢，檢方未發出傳拘、票，經徵得其等人同意續行接受複訊，並於同晚10點多許抵達中檢，由檢察官陸續完成複訊後，4日凌晨1點多諭知謝員交3萬元交保，其餘陳梅慧等3名嫌疑人均諭知無保請回。

中檢說，檢方依法做相關調查程序，請外界勿過度揣測，後續仍將持續查辦、釐清案情。