【重磅快評】金融犯罪調查師枉死的可疑與可議

「XREX交易所」集團的金融犯罪首席調查師陳梅慧於高速公路上遭「離奇」夾擊車禍死亡，雖然警方盼外界勿過多揣測，但由於陳梅慧的背景、對抗的詐騙犯罪集團勢力龐大惡黑等原因，整起事件掀起的陰謀論討論如滾雪球般浩大，逼得最高檢察署指示新竹地檢署成立專案小組調查車禍原因。

其實無論是首席金融犯罪調查師或是一般民眾枉死，在全案尚未調查終結或掌握具體事證之前，負責偵辦的檢警本就該一視同仁、不能放過任何疑點；對於陳梅慧案，更應該即時釐清及說明相關質疑，稍有遲滯或疏漏，只會讓各種陰謀論變得愈發不可收拾。

在台灣每日遭詐金額動輒數億元的今天，人民對詐騙集團可說深惡痛絕。雖然政府投下大量反詐經費，例如單單數位發展部一年即花七十億預算防堵打詐，但成效如何人民自有公評。反觀陳梅慧，據稱在她的指導下，刑事局今年四月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐團虛擬貨幣保險箱錢包，至十一月底已凍結九十三億元，簡直堪稱「一人勝一部」。

因而，從動機上來說，詐騙集團絕對有可能將陳梅慧列為頭號獵殺目標。她與男友被台中地檢署約談至凌晨才結束搭車北返，只要詐騙集團與警、檢、法院部分人員有所勾結，即有可能掌握其行蹤，並如同電影情節般在高速公路上「製造」這起前後夾擊的「表相意外、實則謀殺」的車禍。

網傳陳梅慧與男友是遭到一名財務有問題被扣薪的刑警檢舉可能涉及洩密，才導致台中地檢署前往刑事局、虛擬貨幣平台XREX搜索，將陳梅慧及其男友帶回中檢。對此，中檢表示全案並非由員警具名檢舉，刑事局則稱此案起源於台中市警局偵辦虛擬貨幣案件時在扣案電腦中發現謝姓警員自系統下載被害人警詢筆錄，才在中檢指揮下約談。雖給了說法，卻無助於排除是否涉及惡意檢舉，以及詐團、檢警勾串謀殺的陰謀論。

不過，更「腦洞大開」的陰謀論是，不少綠營人士以事涉台中警、檢，甚至指陳梅慧目前在協助調查八八會館，可能與在押的民眾黨主席柯文哲有金流交叉，刻意導向政治陰謀論。若真是想以消費死者來做政治操弄，其心豈止可議！

其實，有些陰謀論並不難以常理判斷是否可能。例如在陳梅慧車禍前四十分鐘，屏東角頭郝廣民的座車才於附近追撞停放在內側道的貨車，除楊姓司機傷重不治，郝廣民也傷勢嚴重，也因此引發更多陰謀論。只是，若說郝廣民等也參與製造陳梅慧車禍，賭上自己性命未免代價太大？若說郝廣民第也是暗黑勢力欲清除對象，又如何解釋為何郝的座車是追撞他車而非遭他車追撞？

直言之，要能有效釐清全案究竟是車禍意外或刻意製造車禍的謀殺，最直接有力的事證，就是調查牽涉車禍的幾名駕駛是否有合理事由於該時段行經該路段、相互之間是否認識或有通聯紀錄，以及公布各車行車紀錄器以供各界檢驗。檢警捨此不為，只想靠勿過多揣測、無因果關係等含糊文字搪塞，又豈能滅得了火？