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陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

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陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／翻攝
國內頂尖區塊鏈犯罪調查專家陳梅慧。圖／翻攝

曾協助創意私房等矚目案件查金流的貨幣分析師陳梅慧女士前天在國道車禍身亡，引發諸多疑義，最高檢察署上午發布新聞稿指出，檢察總長邢泰釗上午已將國人相關意見，彙整發交新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組詳予詳查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心。

刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓員警，在偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友陳梅慧也被帶回偵訊，台中地檢署命謝男3萬元交保、陳女無保請回後，2人於4日凌晨搭車北返途中，卻在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治。

PTT上有名自稱陳梅慧的有人留言，指「陳小姐是我生平最敬重的朋友」，是國內一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，「國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手」、「立院去年編列追幣軟體預算給刑事局她促成的」，多年來不眠不休不求名利，為何有這樣的結局？「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。

PTT上有名自稱陳梅慧的友人留言，質疑陳梅慧死因不單純。圖／取自PTT
PTT上有名自稱陳梅慧的友人留言，質疑陳梅慧死因不單純。圖／取自PTT

國道 虛擬貨幣 車禍

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