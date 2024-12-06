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幣竟執行長助詐團洗錢遭羈押 國道2起離奇車禍引聯想

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
幣竟虛擬貨幣交易所執行長張瀚林（右）涉洗錢遭羈押禁見，右為虛擬貨幣女神張于庭。圖／讀者提供
幣竟虛擬貨幣交易所執行長張瀚林（右）涉洗錢遭羈押禁見，右為虛擬貨幣女神張于庭。圖／讀者提供

以經營黃金聞名的「洗錢教父」涂誠文，被控透過「幣竟交易所」為掩護，協助博弈與電詐集團境外洗錢，檢警發動搜索時，涂誠文事先掌握消息落跑遭通緝，檢方當時聲押幣竟營運長張于庭獲准，但幣竟執行長張瀚林（張于庭胞兄）、登記負責人許冠智潛逃海外長達一年，近日張男與許男悄悄返國，台北地檢署接獲通報後，昨天指揮新北市刑大逮捕2人到案，檢察官陳玟瑾以逃亡串證之虞，向法院聲押禁見，法院今晚裁准羈押。

張于庭是涂誠文洗錢團隊的核心成員，利用泰達幣、比特幣、乙太幣協助涂誠文洗錢高達上百億元。他的哥哥張瀚林曾擔任虛擬幣交易所Cobinhood策略長，擅長虛擬貨幣交易，也被涂誠文網羅，2021年兩兄妹一起加入幣竟（BITGIN）公司，讓幣竟成為第4家本土加密貨幣交易所。

此外，刑事局科技偵查犯罪防制中心一名謝姓員警，在偵辦一起虛擬貨幣洗錢案，疑涉及洩漏洗錢監控情資遭檢方搜索，謝男從事數位貨幣分析師女友陳梅慧也被帶回偵訊，台中地檢署命謝男3萬元交保、陳女無保請回後，2人於4日凌晨搭車北返途中，卻在國道遭遇追撞死亡車禍，陳女送醫不治。

PTT上有名自稱陳梅慧的有人留言，指「陳小姐是我生平最敬重的朋友」，是國內一流的虛擬貨幣幣流專家，無償協助刑事局做案子，「國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手」、「立院去年編列追幣軟體預算給刑事局她促成的」，多年來不眠不休不求名利，為何有這樣的結局？「半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。

巧的是，當年被指控在信義區教唆搶劫涂誠文的前四海幫大哥郝廣明，今天上午也在國道發生車禍送醫，駕駛死亡，郝廣明無生命危險，但雙腿骨折治療中。不少人質疑，陳梅慧、郝廣明都在國道車禍，不僅時間點太過巧合，且2人都與涂誠文案有牽連，稍早更有消息明確指稱郝廣明命危，但與事實不符。懷疑有藏鏡人帶風向。

涂誠文因信義區地下匯兌搶劫事件，讓他洗錢的犯行浮上檯面，還被判刑確定，郝廣明則因證據不足獲判無罪。

幣竟虛擬貨幣交易所執行長張瀚林、登記負責人許冠智涉洗錢遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
幣竟虛擬貨幣交易所執行長張瀚林、登記負責人許冠智涉洗錢遭羈押禁見。記者張宏業／攝影

國道 洗錢 虛擬貨幣

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