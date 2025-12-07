台灣鯛烏龍案 食藥署揪高雄衛生局疏失

高雄市衛生局實驗室檢出全聯銷售的台灣鯛魚排含不可檢出的動物用藥，卻被證實烏龍一場，衛福部食藥署派員赴高雄了解情形。食藥署監管組長遲蘭慧昨天表示，現場發現除了儀器數值遭誤設，該儀器電腦登錄帳號與密碼竟由全體實驗室人員共用，且實驗室數據複核項目不包含儀器參數、人員上機紀錄等，已要求改善。

前天共有四名食藥署監管組及研檢組人員，赴高雄市衛生局實驗室了解情況。

遲蘭慧表示，食藥署人員確認檢驗儀器的「檢體注射量」，設定值遭誤設為標準品10倍，也就是實際檢驗的劑量，比實際所需多出10倍，導致動物用藥檢驗結果失準。

對於全員共同儀器的電腦登錄帳號與密碼，遲蘭慧表示，為了管理實驗室與追溯紀錄，實驗室儀器應依主管、儀器操作者等不同人員，做出權限區分，已提醒該實驗室應改正。

本案實驗室流程中，雙重確認的「複核」程序，並未納入上機紀錄等，當場要求補足程序，以避免類似情況再次發生。

遲蘭慧指出，現行實驗室認證相關規範，已要求各家實驗室應明定標準作業流程，該實驗室雖訂有規則，但未充分落實，本案關鍵在於管理疏失，衛生局已做出相關懲處，且更動儀器設定的人員已遭移送檢調調查，釐清更改數據原因，食藥署則將要求精進各家實驗室人員教育訓練、管理等層面。