高雄市衛生局台灣鯛檢驗烏龍案 食藥署揪疏失：檢驗儀器帳密全員共用

高雄市衛生局實驗室檢出全聯台灣鯛魚排動物用藥超標，卻被證實烏龍一場，副局長潘炤穎等4人被記過處分。衛福部食藥署昨派員赴高雄了解情形，該署監管組長遲蘭慧表示，該署人員除確認儀器數值遭誤設，另發現該儀器電腦登錄帳密竟由全實驗室人員共用，恐導致出事後難以追溯，且實驗室數據複核項目不包含儀器參數、人員上機紀錄等，將要求改善。

昨天共4名食藥署監管組及研檢組人員，至高雄實驗室了解情況。遲蘭慧說，派赴高雄的同仁，於現場確認檢驗儀器「檢體注射量」，設定值遭誤設為標準品10倍，也就是實際檢驗的劑量，比實際所需多出10倍，導致動物用藥檢驗結果失準。

遲蘭慧表示，為方便實驗室管理，並進行紀錄追溯，實驗室儀器應依主管、儀器操作者等不同人員，做出權限區分，已提醒該實驗室應改正共用帳密情況；另，本案實驗室流程中，雙重確認的「複核」程序，並未納入上機紀錄等，當場要求補足程序，以避免類似情況再次發生。

遲蘭慧指出，現行實驗室認證相關規範，已要求各家實驗室應明定標準作業流程，該實驗室雖有訂定規則，但落實度不夠充分，由於本案關鍵在於管理疏失，相關懲處已由衛生局內部針對其人員祭出記過等處分，且更動儀器設定的人員，已移送檢調調查，釐清更改數據原因，食藥署則將針對各家實驗室人員教育訓練、管理等層面，要求精進。

高雄市長陳其邁昨指出，衛生局檢驗錯誤，是因一名操作人員違反作業程序，罕見更改後台參數導致，「疏失錯誤非常不應該」，司法會調查釐清是故意還是疏失，會嚴厲要求衛生局追究責任，把藥物檢驗平台校正標準化，並負起相關賠償責任，高雄市衛生局長黃志中指，會按照國賠，「該負責就負責」。