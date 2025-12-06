聽新聞
雲林口湖漁類合作社估損失逾1200萬 向高市求償

聯合報／ 記者蔡維斌魯永明巫鴻瑋、屈辰彥／連線報導
雲林縣口湖鄉漁類生產合作社昨天舉行記者會，總經理王益豐（站立者）表示將向高雄市府求償。記者蔡維斌／攝影
高雄市衛生局驗出全聯所賣的「台灣鯛魚排」有 禁藥，卻是烏龍一場。台灣鯛產地、雲林縣口湖鄉漁類生產合作社昨舉行記者會，強調台灣鯛行銷全球，首重品管安全，被檢出含禁藥，自主送驗多達17次沒問題卻未被採信，初估損失逾1200萬元，商譽及市場信心遭嚴重打擊，令業養殖漁民痛心，將向高雄市衛生局求償。

台灣鯛協會理事長郭建賢指出，此風波對整個產業「重傷害、深打擊」，業界除向高市衛生局嚴正抗議，痛批錯誤檢驗讓消費信心瞬間崩落，呼籲高市府須盡快推出有效促銷與澄清作為，設法把傷害降到最低。

約30名契約漁民、縣府農業處、衛生局都出席聲援，合作社總經理王益豐說，數十年來從養殖到出貨最注重品管安全，才能打開國內外市場，這次台灣鯛被驗出含恩氟喹啉羧酸，被下架12萬片，合作社慎重起見，自主送SGS檢驗17次同一批號和不同隨機抽樣的批號，都未檢出。

王益豐說，合作社每天生產8萬片台灣鯛，因此風波幾乎停產，直到高市府自承檢驗大烏龍，主動聯繫致歉並願負賠償責任，漁民才鬆一口氣，但產品已損失逾1200萬元，商譽及市場信心都深受打擊。

王益豐表示，錯誤訊息對產業造成的傷害不容小覷，昨天下午高市衛生局親赴合作社致歉，雖接受道歉、不提告，但仍將求償，希望此風波就此落幕，大家對台灣鯛重拾信心。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，台灣鯛本就面臨國際市場壓力，此風波已折損消費者信心，恢復緩慢，盼政府加大澄清力度。

此次禁藥風波卻已苦到養殖漁戶，高雄岡山區養殖漁業發展協會指出，高雄台灣鯛池邊價從1台斤30元跌到26元仍乏人問津，價跌量縮、沒人要買，甚至有漁民載著一籠一籠吳郭魚到便當店兜售，哭訴「阮嘛有家庭要顧」，希望政府幫忙挽回銷售困境。

