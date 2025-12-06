新聞眼／台灣鯛檢驗一局烏龍 全民埋單

全聯台灣鯛檢驗爆大烏龍，高雄市政府原本出頭捍衛全民食安，卻把自己的臉打腫了，市長陳其邁火速究責止血，但該負政治責任的衛生局長只被口頭告誡，面對業者求償，也循國賠解決，造成「一局犯錯，全民埋單」的荒謬現象；對比非洲豬瘟防疫疏失，台中市府一口氣有三名局處長下台，毫無比例原則可言。

這起史上最荒謬的食安檢驗案，從驗出禁藥到證實人為調整儀器參數放大10倍，真相僅數日就翻盤，但已對產業造成的難以彌補的傷害，包括30年老字號的業主招牌一夕破碎，自律經營的口湖合作社不被信任；還有銷售通路的全聯也無端賠上商譽。此外，全台鯛魚市場同步受創，池邊價暴跌、內外銷停滯，整條產業鏈的信任幾近崩解。

高雄市衛生局定期作食品抽驗，保障消費者食安的用心良善，但糗的是，檢驗儀器被擅改設定，複驗過程也不見儀器被校正回歸，導致檢驗結果「差之千里」，複核機制形同虛設，讓第一時間義正辭嚴狠嗆合作社的高市衛生局，最後栽個大跟斗。

高市府緊急道歉，市長陳其邁昨也稱會嚴厲要求衛生局追究責任，結果卻是重重舉起、輕輕放下，主責的衛生局長僅被口頭嚴厲告誡，究責最後只究到一場寂寞；殊不知這種制度性卸責，等於給滿公務體系「掉螺絲」的僥倖空間。

至於用國賠處理業界求償，是為了保障向公部門求償的效率與落實國家責任的先行措施，但要由全體納稅人埋單，相信多數國人不會服氣。

國賠制度本意是保障人民對抗公權力的不當侵害，不應拿來替公務體系內部管理疏失擦屁股。這次檢驗出包歸咎一連串的人為疏失及公務管理失靈，依國賠法的求償權機制，應該失職人員負起一定的賠償責任才具威嚇效果，否則每次公務失誤都以國賠把責任轉嫁全民，市民還需要這個失靈的政府做什麼。